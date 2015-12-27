Bakana Kalkanı Sordu

AKP Malatya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Şahin, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na, Kürecik’e kurulması düşünülen ve halk arasında füze kalkanı olarak bilinen sistemle ile ilgili sorular sordu.



ŞAHİN’İN SORULARI



Milletvekili Şahin, Malatya kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve kayıtlara geçmesi için Bakan Davutoğlu’na “Malatya kamuoyunu uzun süredir meşgul eden erken uyarı sistemi ile ilgili olarak burası gerçekten füze kalkanı mıdır? Yoksa erken uyarı sistemi midir? Bu sistem İsrail’i korumaya yönelik bir sistem midir? Yoksa aynı zamanda İran’a karşı İsrail’i korumaya yönelik bir sistem midir?” sorularını yöneltti.



Şahin sorularına şunları da ekledi; “Kuracağınız bu sistem özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, doğaya, tarım ürünlerine ve hayvanlara sağlık anlamında olumsuzluk teşkil edecek bir durum var mıdır? Amerika bu işin neresinde?”



BAKAN’IN CEVAPLARI



Milletvekili Mustafa Şahin’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; ” Sayın Şahin kesinlikle burası füze kalkanı değildir, erken uyarı sistemidir. Bunun iyice kamuoyu tarafından anlaşılmasını istiyorum. Biz bu sistemi Türkiye’de kurmamış olsaydık NATO bu sistemi Bulgaristan’da kuracaktı. Bu durumda sadece Marmara Bölgesi kontrol altına alınmış olacaktı. Bu sistemi Malatya- Kürecik bölgesine kurarak tüm ülkemizi nükleer koruma şemsiyesi altına almayı amaçladık. Biz olalım ya da başka hükümetler olsun herkesin amacı vatandaşlarını olası bir nükleer tehlikeye karşı korumaktır. Biz de bunu yaptık. Bu program ne İran ne Rusya ne de başka ülkelere karşı kesinlikle kullanılacak bir sistem değildir. Sadece ülkemizi nükleer tehlikelerden koruma amaçlı bir sistemdir. Bu konu kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliğine sebep olmuştur. Kesinlikle erken uyarı sistemi İsrail’in çıkarlarına hizmet etmesi ve İsrail’in güvenliğini sağlamaya yönelik bir sistem değildir. Zaten İsrail’in kendi nükleer koruma sistemi mevcuttur. İnsan, doğa, tarım ürünleri ve hayvan sağlığı ile ilgili tabii ki bizler uzman değiliz. Bu konuda konunun uzmanlarına ve bilim adamlarına sorduk kesinlikle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Tam tersine erken uyarı sistemi sayesinde atmosferde meydana gelecek herhangi bir serpintiye maruz kalması bu sistem sayesinde engellenmesi sağlanacak. Amerika NATO üyesi olan bir ülkedir. Erken uyarı sistemi içindeki yeri sadece ve sadece elindeki imkanları NATO’nun hizmetine sunmaktır. Bunun dışında Amerika’nın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.” dedi.



“TEPKİLER DÜŞÜNDÜRÜCÜ”



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Bu konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiğimde gerekli teknik bilgileri kendilerine ilettik. Kendileri ise daha sonra basına yaptıkları açıklamada erken uyarı sistemi doğru bir karardır dediler. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Loğoğlu ise erken uyarı sistemi Türkiye için sağlıklı ve doğru bir karardır diye açıklama yapmalarına rağmen her nasılsa daha sonra bu konuyla ilgili CHP’de farklı tepkilerin ortaya çıkması ise gayet düşündürücüdür.” dedi.

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