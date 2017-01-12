Bakana Köklükaya Soruları

CHP’li Ağbaba, Pütürge İlçesi Köklükaya Mahallesi’ndeki okul sorununu gündeme getirdi ve “Bölgede yaşayan insanlara sormadan milyonlarca liralık okul yapmışlar, içinde öğrenci yok. Bu yanlış uygulamalar hayatın her alanda karşımıza çıkıyor” dedi.

Köklükaya Mahallesi’nde, yerleşim yerine 3 km uzaklıkta yapılan okul nedeniyle eğitim çileye döndü.Mahalledeki birinci sınıf öğrencileri okula gidemezken,diğer öğrenciler Pütürge merkezinde yatılı okumaya başladı. Mahalle sakinlerinin tadilatını yaptırdıkları okulları kapatılırken,yeni yapılan okula sadece 4 öğrencinin devam ettiği belirtiliyor.

MAHALLE SAKİNLERİ ‘DEVLET BİZİ CEZALANDIRDI’ DİYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Pütürge İlçesi’nin en büyük köylerinden biri olan Köklükaya’da devlet eliyle bir eğitim problemi yaratılmış. İnşa edilen yeni ilkokul binası, okulun yerleşim merkezine 3 km uzakta yapılınca, köyde bulunan 19 öğrenci eğitim-öğretim hakkından mahrum kalmaya başladığı belirtiliyor. Yeni yapılan okulun ulaşım güzergâhı uzak, coğrafi bakımdan zor ve tehlikeli bir noktaya yapıldığını belirten mahalle sakinleri, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yanlış yatırım nedeniyle kendilerinin ve öğrencilerinin cezalandırıldığını ifade ediyorlar.” dedi.

HAYATIN HER ALANINDA BU YANLIŞLIKLAR YAŞANIYOR

Köklükaya Mahallesi sakinlerinin, ilkokul çağındaki çocukların yaya ve sorunsuz biçimde okula ulaşmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, yeni yapılan okula göndermediklerini kaydeden Ağbaba, mahalle sakinlerinin 1. Sınıf öğrencilerini okula gönderemediklerini, diğer öğrencileri Pütürge’de yatılı okula gönderdiklerini ve çocuklarını sadece hafta sonları görebildiklerini söyleyerek, ‘Bizlere danışılmadan yapılan okul nedeniyle çocuklarımızdan ayrıldık’ dediklerini kaydetti. Ağbaba, “Bölgede yaşayan insanlara sormadan milyonlarca liralık okul yapmışlar, içinde öğrenci yok. Bu yanlış uygulamalar hayatın her alanda karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

BAKAN YILMAZ’A SORULAR

Ağbaba konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi.

Ağbaba, Bakan Yılmaz’a ; Köklükaya İlkokulu binasının, yerleşim merkezi dışında ve çocukların erişmesinin bir hayli zor olduğu bir noktaya yapılmış olmasının sebebi nedir? Köklükaya Mahallesi’nde 2014 yılında mahalle sakinleri tarafından yenilenen okul dururken aynı mahalleye ikinci okul yapılmasının sebebi nedir? Pütürge İlçesi Köklükaya Mahallesine okul yapılırken fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Yapılmamış ise sebebi nedir? Mahalle sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen neden yeni okul köye 3 km uzaktaki bir alana yapılmıştır? Devlet tarafından 2 milyon lira harcanarak yapılan yeni okula devam eden dört öğrencinin eğitim gördüğü doğru mudur? Yeni okulda sadece 4 Öğrencinin eğitim görmesi Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Eski okulun olduğu yerde yaşayan 19 öğrencinin okullar açıldığı günden bugüne okula gidemediği belirtilmektedir. Köklükaya Mahallesi’nde yaşanan eğitim krizi ile ilgili bugüne kadar inceleme başlatılmış mıdır? Köklükaya Mahallesi’nde 19 öğrencinin okullarına gidebilmesi için Bakanlığınız tarafından bir çalışma başlatılması düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.

Bülten- malatyahaber.com