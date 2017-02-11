Bakana Vekil Çıkışı.. “Rastgele Bir İlde Değilsiniz!.”

Kalkınma Bakanı Elvan’ın katıldığı toplantıdaki sözlerine AKP Malatya Milletvekili Yaşar tepki gösterdi..

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın katıldığı Cazibe Merkezleri Programı Bilgilendirme Toplantısı’nın, basına kapalı bölümlerinde ilginç konuşma ve diyaloğların yaşandığı, bakanın bir sözüne AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın tepki gösterdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Cumartesi günü Hilton Oteli Salonu’nda ilgili meslek kuruluşları, sanayiciler, yatırımcılar ve birçok STK’nın temsilcilerinin katıldığı toplantının basına kapalı bölümünde, Bakan Elvan’ın, salondakilere hitaben “Yorum yok, tespit yok!. Sadece soru sorulacak..” sözleriyle, şaşırttı.

Bakan, daha sonra Cazibe Merkezleri Programı hakkında bilgi verdi. Malatya’nın teşvik sisteminde 4. bölgede yer aldığı belirtilerek, cazibe merkezlerinde yapılacak yatırımların hangi bölgesel desteklerden yararlanacağı konusunda tereddüt yaşandığı, yatırımcıların açıklama beklediği yolundaki bir soru üzerine Bakan, “Cazibe merkezlerindeki Organize Sanayi Bölgelerine yapılacak yatırımların 6. bölge, diğer yerlerde yapılacak yatırımlar ise 4. bölge destek unsurlarından yararlanacaktır” dedi.

BAKANIN SÖZLERİ, MİLLETVEKİLİ YAŞAR’IN ÇIKIŞI..

Bakan Elvan’ın, toplantı sırasında Kalkınma Bankası’nda görevli olduğu Turgut Özal döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne verilen teşviklerin istismar edildiği yolundaki sözleri üzerine, AKP Milletvekili Nurettin Yaşar’dan itiraz geldi.

Yaşar, “Sayın bakanım.. İstemeyerek de olsa bir konuyu düzeltmem gerekiyor. Malatya geçmişte, 90’lı yıllarda teşviklerin en iyi ve doğru şekilde kullanıldığı illerin başında gelmektedir. Burada istismar kültürü yoktur. Rastgele bir ilde değilsiniz. Bunu bilesiniz istedim. Sizin söylediklerinize katılmıyorum.” diye konuştu.

Milletvekili Yaşar’ın Malatya’nın teşvikleri istismar etmediği yolundaki sözlerine Kalkınma Bankası’nın yetkilisinden de onay gelirken, Bakan Lütfü Elvan, “Benim kastım bu değildi. Malatya değildi.” diye sözlerini düzeltmek zorunda kadı. O sırada diğer AKP’li Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’den de “Malatya’nın sicili temizdir” sözleri duyuldu.

FOTOĞRAF: AKP ziyaretinde görülen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın (soldan 3’üncü), AKP ziyaretinden sonra gittiği toplantıdaki sözlerine Milletvekili Nurettin Yaşar (sol baştaki)’den itiraz geldi..

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi