Bakandan Şehit Ailesine Ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Tüfenkci ve Vali Mustafa Toprak beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut ve diğer yetkililer ile birlikte şehit Yıldırım’ın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesindeki baba evine gerçekleştirdikleri taziye ziyaretinde şehidin yakınları tarafından karşılandılar.

Bakan Tüfenkci, baba Suat ve anne Melike Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi ve şehidin ailesiyle bir süre görüştü.

Vali Toprak da şehidin anne ve babasına tekrar taziyelerini ileterek her zaman için, her sıkıntılarında devletin tüm imkanları ile birlikte yanlarında olduklarını ifade etti.

Bülten