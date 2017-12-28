Bakandan ‘Villacı’ Belediye Şirketine Ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat’ı ziyaret ederek, sürdürülen faaliyetler, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan bilgi aldı.

YEŞİL YURT İNŞAAT, BAKAN TÜFENKCİ’Yİ AĞIRLADI

Yeşilyurt, hızlı büyümesi, nüfus artışı, gelişim ve değişimiyle kendinden söz ettiriyor. Konut, temizlik, gıda ve enerji sektöründe doğru ve akılcı metotlarla çözüm üreterek, yatırımlar yapan ve hayata geçirdiği yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Yeşil Yurt İnşaat, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ağırladı.

Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtâlı ile birlikte Yeşil Yurt İnşaat’ı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Şirket Müdürü Selahaddin Sami Üzmez tarafından karşılandı.

BAŞKAN POLAT, YEŞİL YURT İNŞAAT’IN ÇALIŞMALARI VE PROJELERİYLE İLGİLİ SUNUM YAPTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşil Yurt İnşaat bünyesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan proje ve yatırımlar hakkında Bakan Bülent Tüfenkci’ye sunum yaptı.

“ŞİRKETİMİZİN HEDEFİ; GÜVENİLİR, İNSAN ODAKLI PROJELER ÜRETMEK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2014 yılında kurulan Yeşil Yurt İnşaat’ın kurulduğu günden bu güne kadar insan odaklı çalışmalar yaparak, sadece yapı olarak değil mimari olarak da yaşanabilir alanlar inşa etmeye azami özen gösterdiğini söyledi.

Yeşil Yurt İnşaat’ın öncelikli hedefinin Malatya ve bölgede yaptığı hizmetler ve yatırımlarıyla güvenilir ve lider bir firma hüviyetine ulaşmak olduğunu dile getiren Başkan Polat, faaliyet gösterdiği sektörlerde; kalitesiyle, güvenilirliğiyle, topluma saygılı, çevreye duyarlı, insan öncelikli yaklaşımıyla gelişmeyi ve büyümeyi hedef alan, değerlerimize uygun bakış açısıyla yaşam standartlarını arttıran iş ve hizmet üretmenin şirketin ana hedefi olduğunu hatırlattı.

“ŞİRKETİMİZ TASARIMI VE MİMARİ YAPISI FARKLI PROJELERLE İLÇEMİZE HİZMET EDİYOR”

Yeşil Yurt İnşaat bünyesinde projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Polat, “Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. 2014 yılında Yeşilyurt Belediyemizin iktisadi bir teşekkülü olarak kurulmuş ve kısa zamanda önemli mesafeler kat etmiştir. İnşaat sektörüne farklı bir bakış açısı getirmeyi tasarlayan ve projelerini bu şekilde uygulayan şirketimizin ilk yatırımı olan 72 daire, dört dükkânın yer aldığı Yakınca Mahallesindeki ‘Yeşil İnci Evleri-1’ projemizi tamamlayarak anahtarlarını teslim ettik. ‘Yeşil İnci Evleri-2’, ‘Yeşil Köy Konutları-1-2’ ve Bostanbaşı’nda ki projelerimizde ise toplam 168 daire, altı dükkân ve iki iş merkezinin yapımına devam ediyoruz. Gedik mahallemizde 63 dönüm alan üzerine inşa edeceğimiz ‘Yeşil Yaka’ projemiz ile 110 villa projemizin satışları devam ediyor.” diye konuştu.

“YEŞİL YURT İNŞAAT KENTİMİZE VE İLÇEMİZE DEĞER KAZANDIRAN BİR ANLAYIŞA SAHİP”

Yeşil Yurt İnşaat’ı toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan projeler ile farklı iş alanlarına yatırım yaparak büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Polat, “Şirketimiz inşaat ve konut projeleriyle birlikte, bir yandan organizasyon, kurumsal altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirirken diğer taraftan Yeşilyurt Belediyesi’nin verdiği güç ve güvenle faaliyetlerini devam ettiriyor” dedi.

Başkan Polat, “Şehrimize yeni bir Asfalt Üretim Tesisi kazandıran şirketimiz, yemek fabrikası, gıda, iş makineleri ve araç kiralama birimi ile farklı hizmet sektörlerinde başarılı işlerin altına imza atıyor. Genç, dinamik kadrosuyla hizmet vermeye devam eden Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. şehrimize değer katan hizmetlerine yenilenebilir enerji alanlında yapacağı yatırımla devam edecek. Şirketimiz ayrıca 2015 yılından itibaren Belediyemizin temizlik işlerini de üstlenerek çalışmalarını başarıyla devam ettirmektedir” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkür etti.

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