Bakanı Şaşırtan Anket

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Çiftlik Bank” olayına ilişkin olarak yapılan bir ankette ilginç ve incelenmesi gereken bir sonucun çıktığını belirterek, “Özellikle Çiftlik Bank mağdurları arasında bu araştırma yapıldı. Orada yapılan sonuç ilginç. Yüzde 50’ye yakın insan ‘biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz’ diye ifade ediyorlar. Buda ayrıca incelenmesi gereken bir konu.” dedi.

Bakan Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Eskimalatya’da muhtarlarla bir araya gelip, esnafları ziyaret etti.

-Bakan Eroğlu Malatya’ya gelecek

Muhtarların sulama suyu projeleri için teşekkür ettiği Tüfenkci, yağışların az olması nedeniyle ciddi bir su probleminin olduğunu söyleyerek, bu problemi aşma adına çalışmalar yürüttüklerini ve ihalesi yapılan Karakaya Barajı’ndan Şahnahan kanalına aktarılacak su ile alt bölgelerin su problemini büyük ölçüde gidermiş olacaklarını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yakın zaman içinde Malatya’ya gelerek, sulama konusunda acil eylem planının ortaya konulacağını ifade etti. Tüfenkci, sulama suyu konusunda tüm sorunların masaya yatırılacağını kaydetti.

-“ Vatandaş yüksek kar vaatlerine şüphe ile baksın”

Bakan Tüfenkci, “Çiftlik Bank” mağdurlarının durumu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirme de; “Çiftlik Bank ve benzeri yapılar özellikle insanlarımızı dolandırma ve insanları kandırarak oyun üzerinden ticaret yapıyormuş gibi göstermeleri ve bununla ilintili olarak birçok mağduriyetlere neden olmaları hesabıyla biz incelemelerimizi yapmıştık bir kısmı da devam ediyor. Vatandaşlarımızı her fırsatta bu gibi yapılara karşı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak sadece bizim bakanlık değil, bizim bakanlık daha çok inceliyor ama İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız bu tip yapıların üzerine ciddi anlamda gidiyor. Vatandaşlarımızın da bu anlamıyla uyanık olması gerektiğini, yüksek kar vaatleri sunanların her zaman şüpheyle karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz.” dedi.

Tüfenkci, “Çiftlik Bank” anketi ile ilgili olarak ise şu şekilde konuştu:

“Yapılan bir ankette, çalışmada özellikle Çiftlik Bank mağdurları arasında bu araştırma yapıldı. Oradaki sonuç ilginç. Yüzde 50’ye yakın insan ‘Biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz.’ diye ifade ediyorlar. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Onun için biz sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz çünkü bu tür vatandaşlarımızın duygularını kullanan sadece Çiftlik Bank yok. Daha önceden gelen yapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine baktığımızda, esasında birbirini tekrar eden yapılar olduğunu görüyoruz. Buna rağmen kamuoyunda da yeteri kadar yer almasına rağmen vatandaşlarımızın hassas olmadığını görüyoruz. Bu hassasiyeti oluşturma adına da biz hem bilgilendirme yapacağız hem de bunlarla ilgili mücadeleye devam edeceğiz.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com