Bakanın Terörist Hesabı!

Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen Karakucak Güreş ve Kültür Festivali’ne katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yemek ve bal yarışmasında bal ve yemeklerin tadına baktı.



Gündemle ilgili açıklama yapan Bakan İsmet Yılmaz, “Terörün zarar verme potansiyeli var, kazanma potansiyeli yoktur. Bu terör 30 yıldır devam ediyor. 30 yıldan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 binin üstünde. Normalde şu anda terörist sayısı 5 bin civarında söyleniyor. Biz PKK terör örgütünü 6 defa bitirmiş durumdayız. 6 çarpı 5, 30 eder” ifadelerini kullandı.



Darende Karakucak ve Kültür Festivali nedeniyle ilçede düzenlenen yemek yarışmasını bir süre Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da izledi. Bakan Yılmaz, bazı yemekleri tattı. Yemek yarışmasına 35 bayan katıldı. Yarışmada ilk on dereceyle alan kadına hediyeler verildi ilk üç kişiye 1’er çeyrek altın ve değişik hediyeler verildi. Yarışma sonunda birinci Elif Özkan, ikinci Kübra Sarıca ve üçüncü Buket Ormancı oldu.



Programda AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Bakan Yılmaz’a plaket verdi.