Bakanlar Kurulu’ndan 2 Mahallede Kentsel Dönüşüm Kararı

Battalgazi ilçesi sınırlarındaki Taştepe ve Hanımınçiftliği bölgelerinde 28 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasından sonra 22 Nisan 2017 günkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Eylül 2016’daki toplantısında, Taştepe ve Hanımınçiftliği bölgesinde 28 hektarlık alanın, depreme dayanıklı ve sağlıklı koşullarda yaşanabilir yapılar inşa etmek, halkın kullanımına sunulacak kentsel donatı alanları oluşturmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi teklifi kabul edilmişti. Meclis, bu alanda çalışmaların başlatılması için ada ve parsel bilgileri ile sınır krokisi ve koordinat listesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması kararı da alınmış, ilgili karar ve evraklar bakanlığa gönderilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karara ilişkin 7 Mart 2017 tarihli olumlu görüş ve teklifi, Bakanlar Kurulu’nun 13 Mart 2017 tarihli toplantısında kabul edildi ve onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı 2017/10029 sayılı “Malatya İli, Battalgazi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar doğrultusunda, bölgede çalışmalara en kısa sürede başlanacağı bildiriliyor.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi