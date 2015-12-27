Bakanlık Ambulans Kiralıyor

Sağlık Bakanlığı’nca, “Ambulans servisleri, özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabilir. Ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceği müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirlenir” denildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, basın da, “112 acil sağlık hizmet birimlerine ait ambulanslar ve çalışan personelin özelleştirildiği” yönünde iddialar yer aldığı belirtilerek Kocaeli, Bursa ve Ankara’da yapılan uygulamanın hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesine yönelik olarak İl sağlık müdürlüklerinin o yıl için ortaya çıkan ihtiyaç ve taleplerini karşılama adına sadece ambulans veya şoförü ile birlikte ambulans kiralaması şeklinde olduğu kaydedildi.

Bu kiralama hizmeti için, ihtiyaç ve talep bildiren illere bir yıl için izin verildiğini belirten Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bu kapsamda 2013 yılı içinde ülke genelinde 68 şoförlü ambulans hizmet alımına izin verilmiştir” denildi.

112 ambulansları ya da personellerinin taşeron şirketlere verilmesinin söz konusu olmadığının altı çizildiği açıklamada şöyle denildi: “Görev yapan ambulanslar da 112 hizmeti sunmakta, hizmetten yararlanan vatandaş açısından hiçbir fark olmamakta ve herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu ambulansların 24 saat hizmet vermesinden maksat, hizmetin kesintisiz sunulmasıdır.”

Açıklamada, 2006 yılında yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddesine değinilerek şu ifadeler kullanıldı: “Ambulans servisleri, özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabilir. Ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceği müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirlenir. Aynı yönetmelikte ambulans servisi ruhsatlandırma işleminin sadece özel ambulanslar için yapıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle burada hizmet alımından kasıt özel sağlık kuruluşlarının özel ambulans servislerinden ambulans hizmeti alabilmesidir.”