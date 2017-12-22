Bakanlıktan 3 OSB’ye 93,7 Milyon Kredi Desteği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Malatya’ya yapılan bakanlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 2002- 2017 yılları arasında bakanlığın Malatya’ya hangi yatırımları yaptığı ve bu yatırımların tutarının ne olduğu yönündeki yazılı önergesine yanıt verdi. Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Sitelerinin kurulumu için alt yapıya verilen kredi desteğinin yanı sıra, KOSGEB, TÜBİTAK, TSE ile Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile Malatya’ya geniş bir yelpazede destek verildiğini beliren Sanayi Bakanlığı, sadece 3 organize sanayi bölgesi için 93.725.144 TL kredi desteği sağlandığını ifade etti.

“3 Yeni İş Geliştirme Merkezi ve ÎŞGEM Ağı Kurma Projesi” ile Malatya’ya inşaat proje tutarı 2.6 milyon Euro tutarında yeni bir İŞGEM inşa edilerek tefrişat ve teknik yardım hizmeti sağlandığını, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesi”ne de bu yıl içerisinde yatırım kararı alındığını belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazılı cevabında şu bilgiler yer aldı.

“Bakanlığımızca, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK çerçevesinde; Yatırım Programında yer alan OSB’lerin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmı ile sanayi siteleri altyapılarının tamamı ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmı kredi ile desteklenmektedir.

Bu çerçevede, Malatya İlimizde 2002-2017 yılları arasında altyapı inşaatı tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri şunlardır:

• 173 hektarlık Malatya Merkez I OSB (I. Etap) Projesi: Bakanlığımız kredi desteği ile 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanarak sanayicilerimizin hizmetine sunulmuş olup, proje için 2010-2015 yılları arasında kullandırılan kredi (2017 yılı fiyatlarıyla) 20.078.634 TL’ye karşılık gelmektedir.

• 350 hektarlık Malatya Merkez II OSB Projesi: Bakanlığımız kredi desteği ile 2010 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ise 2011 yılında bitirilmiştir. Bu proje için 2004-2011 yılları arasında kullandırılan kredi (2017 yılı fiyatlarıyla) 66.975.683 TL’dir.

• 48 hektarlık Malatya Darende OSB Projesi: Yine Bakanlığımız kredi desteği ile 2011 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Enerji nakil hattı projesi ise 2013 yılında bitirilmiştir. Proje için 2004-2013 yılları arasında kullandırılan kredi (2017 yılı fiyatlarıyla) 6.670.827 TL’dir.

Bu kapsamda; Malatya’da 2002-2017 yılları arasında Bakanlığımızca kredi desteği verilerek sanayicilerimizin hizmetine sunulan 3 OSB projesine 2017 yılı fiyatları ile toplam 93.725.144 TL kredi desteği sağlanmıştır.

Bunlara ilaveten, Bakanlığımız 2017 yılı Yatırım Programında “1.043 hektar” karakteristiği ve 5.000 TL ödenekle yer alan Malatya Merkez I. OSB (Tevsii II. Etap) projesinin kamulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Proje için bugüne kadar kullandırılan kamulaştırma kredisi (2017 yılı fiyatlarıyla) 26.860.819 TL’ye karşılık gelmektedir.

Ayrıca, yine 2017 yılı Yatırım Programında “120 hektar” karakteristiği ve 5.000 TL ödenekle yer almakta olan Malatya Akçadağ Mermer İhtisas OSB projesinin imar planları onaylanmış olup, altyapı işleri proje aşamasındadır.

Öte yandan, 68 iş yerilik Malatya Doğanşehir Sanayi Sitesi (SS) projesi Bakanlığımız kredi desteği ile 2015 yılında tamamlanarak sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur. Proje için 2006-2015 yılları arasında kullandırılan kredi (2017 yılı fiyatlarıyla) 5.080.091 TL’dir.

2017 yılı Yatırım Programında “21 işyeri, altyapı” karakteristiği ve 1.500.000 TL ödenekle yer alan Hekimhan SS projesinin 17 işyeri yapım işi keşif bedeli ise 2016 yılı BF ile 2.670.000 TL olup, fiziki gerçekleşmesi % 66 seviyesinde devam etmektedir. Proje için bugüne kadar kullandırılan kredi 2017 yılı fiyatlarıyla 1.309.440 TL’dir.

Söz konusu projelere ait inşaatlar OSB ve SS Yönetimlerinin sorumluğu altında yürütülmekte olup, Bakanlığımızca kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca Malatya ilinde başlanıp bitirilemeyen proje bulunmamaktadır.

Sanayici ve girişimcilerimize yönelik olarak OSB ve Sanayi Siteleriyle ilgili desteklerimize ilaveten daha farklı imkânlarımız da mevcuttur.

Örneğin Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında Makine-Teçhizat Desteği Kapsamında Malatya ilinden bir işletme ile 4.999.557 TL tutarında sözleşme yapılmıştır. Bunun yanı sıra, yapımı tamamlanan Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare Binası, Kuluçka Merkezi inşaatına 5.739.906 TL tutarında hibe destek verilmiştir.

Diğer taraftan, yürütücüsü olduğumuz Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “3 Yeni İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve ÎŞGEM Ağı Kurma Projesi” ile Malatya’ya yeni bir İŞGEM inşa edilerek tefrişat ve teknik yardım hizmeti sağlanmıştır. Malatya İŞGEM Projesinin inşaatının toplam bütçesi, yaklaşık olarak 2,6 milyon Avro’dur. Ayrıca, “Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesi”ne ise bu yıl içerisinde yatırım kararı alınmıştır.

Son olarak, bahse konu tarih aralığında Malatyalı girişimci, sanayici ve iş insanlarımız Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları olan KOSGEB, TÜBİTAK, TSE ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kendilerine sunmuş oldukları geniş bir yelpazedeki destek ve imkânlardan da azami ölçüde yararlanmışlardır.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com