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Malatya Haber -

Bakanlıktan Kış Lastiği Hatırlatması

Bakanlıktan Kış Lastiği Hatırlatması
  • 26.09.2017
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hususi tescilli taşıtlarda kış lastiği takma zorunluğu olmadığı belirtilerek, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarınsa kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu bidirildi.

Açıklamada, kış lastiği zorunluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin 9 Şubat 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 687 nolu KHK ile Bakanlığa verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

“1 Nisan 2017’de Resmi Gazetede yayımlanan, ‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ ile Kanun maddesine bağlı olarak usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını kapsamamaktadır. Ayrıca, belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili Valiliklerce yapılacaktır. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamasıyla birlikte, can, mal güvenliği ve güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz.”

Ankara, AA

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