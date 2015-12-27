Bakırcılar Çarşısı’nda Yangın

Malatya’da Bakırcılar Pazarı’nda bulunan bir iş yerinin çatısında çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı pazar içinde bulunan bir iş yerinin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki esnaflar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İş yerinin çatı katındaki yangın diğer iş yerlerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

EVDE YANGIN..

Bu arada Koyunoğlu Mahallesi Barbaros İlköğretim Okulu mevkiindeki Ş.T’ye ait evde de yangın meydana geldi. Muhtemelen sobadan çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi zarar oluştuğu kaydedildi.