Bakırları Çaldılar!..

Yeşilyurt İlçesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir evde bakır ne varsa çalındı. Hacımollo Mahallesi’nde S.A.’ ya ait yazlık eve giren hırsız veya hırsızlar, depodaki odada bulunan 1 adet siyah renkli bakır kazan, 2 adet büyük bakır leğen, 3 veya 4 adet tencere, 4 adet büyük bakır sini, 5 adet bakır tepsiyi çaldılar. S.A. şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



BANYO KAZANINI DA ÇALDILAR



Malatya merkezdeki Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki olayda ise S.B isimli kişinin evine giren hırsız veya hırsızlar, çatı katındaki 2 adet büyük banyo kazanı, 2-3 adet bakır sini ve 2 adet büyük bakraç tabir edilen eşyayı çaldılar. S.B. şikayetçi olduğunu söylerken, soruşturma sürüyor.



DAĞITIP GİTTİLER



Sarıcıoğlu Mahallesi’nde ise O.P. isimli kişinin evine giren hırsız veya hırsızlar, evin arka tarafındaki pencerinin demirini keserek içeri girdiler. O.P. evde yaptığı kontrolde, eşyaların dağıtılmış olduğunu gördüğünü ancak her hangi bir eşyasının çalınmadığını ifade etti. O.P. evine giren şahıslarda şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



RAYLARDAKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR



Yazıhan’daki hırsızlıkta ise üç kişi, Devlet Demiryolları’na ait raylardaki 52 adet bağlantı cıvatası ile 2 adet bağlantı demirini çaldılar. Malzemeler 44……849 plakalı araç içerisinde ele geçilirken olayla ilgili olarak gözaltına alının E.Y., F.Y ve M.Ö mahkemece serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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