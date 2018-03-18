BAL Malatya Derbisinde Yeşilyurt Farkı
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor’u 6-0 yendi.
Yeşiltepe 1 nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Mikail Cihangir, Onur Sekman, Muhammed Mustafa Çalışır halem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdal Küçükkara, Yusuf Çelik, Abdulvahap Kaya on biriyle çıktı.
İnönü Üniversitesispor ise Ahmet Berkay Maden, Buhara Emre Sevinç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Burak Acil, Cumali Kılınç, Mehmet Aşıt, Uygar Taşkıran on biriyle mücadele etti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 6-0 kazandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 14.dakikada Harun Aytemur, 27.dakikada Cuma Nasır, 56 ve 74.dakikada Mert Ali Turgut, 83.dakikada Miraç Ölmez, 90.dakikada Mustafa Maden kaydetti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi