BAL Malatya Takımlarına Zehir Oldu!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) kurulduğu günden buyana Malatya takımları için zehir oldu.

2010-2011 sezonununda hayata geçen BAL Ligi’nde 44 Malatyaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatya Demirspor, Malatyaspor, Orduzuspor ve İnönü Üniversitesispor ile yer alan Malatya, kimi aman 3. Lig’e çok yaklaştı ancak bir türlü mutlu sona ulaşmayı beceremedi.

BAL Ligi kuruldu kurulalı farklı takımlarla ligde yer alan Malatya için, lig bir anlamda zehire dönüştü. Bu sezon ise Malatya ekipleri lige erken havlu atarken, gelecek sezon için nasıl bir yapılanma olacağına yönelik soru işaretleri oluşmaya başladı.

İLK SEZON HÜSRAN OLDU

BAL Ligi 2010-2011 sezonunda hayata geçti. Malatya’yı BAL Ligi’nde ilk olarak o dönem adı İl Özel İdarespor olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Demirspor 5. Grup’ta temsil etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sezonu 21 puanla 11.sırada tamamlarken, Malatya Demirspor ise 6 puanla son sırada yer aldı.

3 TAKIM MÜCADELE ETTİ AMA..

2011-2012 sezonunda BAL Ligi’nde Malatya’nın 3 takımı 4.Grup’ta yer aldı. 44 Malatyaspor, Orduzuspor ve Malatyaspor’un yer aldığı BAL Ligi’nde Malatyaspor 9 puan ceza alarak, küme düşürüldü. Orduzuspor ise sezonu 21 puanla sondan birinci sırada tamamladı ve küme düştü. 44 Malatyaspor, ilk sezonunda iyi bir görüntü ortaya koysa da sezonu 30 puanla dördüncü sırada tamamladı.

44 MALATYASPOR’U HÜKMEN MAĞLUBİYET YIKTI

2012-2013 sezonunda BAL Ligi 4. Grup’ta Malatya’yı bu kez 44 Malatyaspor ile yine o dönemde adı Malatya İl Özel İdarespor olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor temsil etti. 44 Malatyaspor, Payasspor ile kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Lider Payasspor ile sezonu 70 puanda tamamlayan 44 Malatyaspor, hükmen mağlubiyetinin bulunması nedeniyle zirveyi rakibine kaptırdı ve bir üst lige yine çıkma başarısını gösteremedi. Ligin lideri olmasına rağmen hükmen mağlubiyeti nedeniyle mahkeme süreçlerinde de istediğini alamayan sarı kırmızılılar, sezonun en büyük hayal kırıklığını yaşadı.

Sezonu 32 puanla 10.sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Tecdespor ile oynadığı baraj maçını 1-0 kazanarak, BAL Ligi’nde kalmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ LİGE YAKLAŞTILAR AMA OLMADI

2013-2014 sezonunda BAL Ligi 3.Grup’ta Malatya’yı bir kez daha 44 Malatyaspor ile (İl Özel İdarespor) Malatya Yeşilyurt Belediyespor temsil etti.

44 Malatyaspor, normal sezonu 64 puanla, lider Erzin Belediyespor’un 2 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

2013-2014 sezonunda 44 Malatyaspor bir kez daha şampiyonluk hedefiyle başladığı 3. grupta fırtına gibi esti.

Erzin Belediyespor ile kıyasıya bir çekişme yapan 44 Malatyaspor, sezonu 64 puanla ikinci sırada tamamladı ve lider Erzin Belediyespor ile Play-Off’ta karşılaşma hakkını elde etti.

O sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kouakou Herve Amani, 3. dakikada takımın 1-0 öne geçirdi. Ancak gol sevinci sadece 5 dakika sürdü. Nureddin Ersoy takımına beraberliği getiren golü attı. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Erzin Belediyespor’da Jeremiah Momo Corneh 92 ve 119. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi. Erzin Belediyespor bir üst ligin yolunu tutarken, 44 Malatyaspor bir kez daha hayalini bir sonraki sezona bıraktı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise sezonu 33 puanla 10.sırada tamamladı. Baraj maçında Malatya Demirspor’u 3-1 yenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor bir kez daha BAL Ligi’nde kalmayı başardı.

SEZON DEĞİŞTİ AMA SENARYO DEĞİŞMEDİ

2014-2015 sezonunda Malatya’yı BAL Ligi 3. Grup’ta 44 Malatyaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor temsil etti.

44 Malatyaspor için 2014-2015 sezonu da beklenildiği gibi geçmedi. Zira lige iyi başlayamayan sarı kırmızılılar, 45 puan topladığı 2014-2015 sezonunu dördüncü sırada tamamladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise 25 puanla yedinci sırada yer aldı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Malatya Demirspor’u 3-1 yenerek, bir kez daha BAL Ligi’nde kalmayı başardı.

44 MALATYASPOR İÇİN BAL HAYALİ SONA ERDİ

2015-2016 sezonunda Malatya’yı BAL Ligi 2.Grup’ta 44 Malatyaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor temsil etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sezonu 42 puanla dördüncü sırada tamamlayarak, bir sonraki sezonda BAL Ligi’nde mücadele etme hakkını sürdürmüş oldu.

44 Malatyaspor için bu sezon tam anlamıyla kabus gibi geçti. Sarı kırmızılılar, iddialı başladıkları ligde büyük bir maddi kriz yaşadı. Devre arasında birçok oyuncusunu kaybeden Malatya ekibi, ligin son haftasında sahasında Elbistanspor’u 2-1yendi ve ligde kaldı.

44 Malatyaspor’un Elbistanspor’u 2-1 yenerek, ligde kalması yeterli olmadı. Zira sarı kırmızılılar, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynadı. Zorlu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne düştü.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÇOK YAKLAŞTI AMA OLMADI

2016-2017 sezonunda BAL Ligi 2. Grup’ta Malatya’yı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor temsil etti.

BAL Ligi’nde 44 Malatyaspor’un yerini alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da aynı kaderi paylaştı. Turuncu yeşilliler, kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında 1 puanla Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’un gerisinde kaldı ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak, hayalini gerçekleştiremedi.

İlk defa BAL Ligi’nde mücadele eden İnönü Üniversitesispor ise sezonu 36 puanla altıncı sırada tamamladı. Sarı siyahlılar, baraj maçında Arguvan Belediyespor’u 3-0 yendi ve ligde kaldı.

YEŞİLYURT HEDEF KÜÇÜLTTÜ, İNÖNÜ EL DEĞİŞTİRDİ

2017-2018 sezonunda BAL Ligi 2.Grup’ta Malatya’yı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor (Malatyagücü Futbol Kulübü) temsil ediyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geçen sezona göre daha düşük bütçeyle girdiği ligde şuna kadar 20 puan topladı. Turuncu yeşilliler 8.sırada yer alırken, zirveyle arasında uçurum oluştu.

İnönü Üniversitesispor ise el değiştirdi. Adı Malatyagücü Futbol Kulübü olmasına karşın İnönü Üniversitesispor ismiyle ligde yer alan kırmızı beyazlılar, şuana kadar 16 puan toplayabildi ve 9.sırada yer alıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi