BAL Malatya Takımlarına ‘Zehir’

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor, haftayı mağlubiyetle tamamladı. Yeşilyurt Belediyespor 15 puanla beşinci, İnönü Üniversitesispor ise 12 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

BAL Ligi 2.Grup’ta 11.hafta geride kaldı. Lider Adıyaman 1954 Spor deplasmanda 62 Pertekspor’a 3-1 kaybetmesine karşın liderliğini sürdürdü. Tunceli ekipleri 62 Pertekspor ile Dersimspor ise zirve takibini sürdürdü. Sahasında Yeşilyurt Belediyespor’u 1-0 yenen 11 Nisanspor ‘yarışta bende varım’ dedi.

ADIYAMAN DEPLASMANDA YENİLDİ

Grubun lideri Adıyaman 1954 Spor, ligin 11.haftasında Tunceli ekibi 62 Pertekspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Adıyaman ekibi, 25 puanda kaldı ancak 1 puanla zirvede kalmayı başardı.

Sahasında Adıyaman 1954 Spor’u 3-1 yenen 62 Pertekspor zirveye bir adım daha yaklaştı. Grubun tek namağlup takımı olan Tunceli ekibi, 24 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir diğer Tunceli ekibi Dersimspor ise deplasmanda İnönü Üniversitesispor’u son dakikada frikikten bulduğu golle 2-1 yendi ve 24 puanla üçüncü sırada yer aldı.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR’DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezon grupta liderlik mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ligin 9.haftasında deplasmanda 62 Pertekspor ile 0-0 berabere kalan yeşil beyazlılar, 10.haftada Malatya’da oynanan karşılaşmada İnönü Üniversitesispor karşısında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2 berabere ayrılarak, yarıştan iyice koptu.

Ligin 11.haftasında deplasmanda Şanlıurfa ekibi 11 Nisanspor ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, bir kişi eksik tamamladığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak, kötü gidişini sürdürdü.

Sahasında Yeşilyurt Belediyespor’u yenerek, önemli bir 3 puan alan 11 Nisanspor ise haftayı 19 puanda tamamlayarak, zirve takibini sürdürdü.

SİVEREK VE ARABAN KAZANDI

Ligin 11.haftasında en kazançlı takımlar arasında Siverek Belediyespor ile Araban Belediyespor da yer aldı.

Siverek Belediyespor, deplasmanda Erdağ İnşaat Dumlupınarspor’u 2-0 yenerek, puanını 15’e yükseltti ve haftayı altıncı sırada tamamladı.

Araban Belediyespor ise sahasında konuk ettiği 1920 Maraşspor’u 2-0 mağlup ederek, 13 puanla yedinci sırada yer aldı.

İNÖNÜ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Ligin 11.haftasında İnönü Üniversitesispor, sahasında Tunceli temsilcisi Dersimspor ile karşı karşıya geldi.

Engin Yıldız’ın muhteşem golüyle 1-0 öne geçen kırmızı beyazlılar, daha sonra bulduğu gol fırsatlarını cömertçe harcadı. İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen İnönü Üniversitesispor, ikinci yarıda da eline geçen gol fırsatlarını değerlendiremedi.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmada, son dakikadaki frikik golüne engel olamayan Malatya ekibi, 12 puanda kaldı ve haftayı sekizinci sırada tamamladı.

ERDAĞ VE ELAZIĞ YOL DİBE DEMİRLEDİ

BAL Ligi 2.Grupta Grup Merkez Hasar Hankendispor’un 10, Şehit Kamil Belediyespor ile 1920 Maraşspor’un 9’ar puanları bulunuyor.

Grup’ta son sırada yer alan Erdağ İnşaat Dumlupınarspor ile Elazığ Yolspor’un ise 2’şer puanları var.

Ligin 11.haftasını Grup Merkez Hasar Hankendispor bay geçti. Şehit Kamil Belediyespor, deplasmanda Elazığ Yolspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi