“BAL Yolundaki Takımımıza Sahip Çıkalım”

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un Teknik Sorumlusu Ramazan Koçak, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, herkesi takıma sahip çıkmaya davet etti.

Koçak, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ve Hekimhanspor’un Hekimhan’ın takımları olduğunu ve ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

İki kulübün arasını açmaya çalışanların girişimlerinde başarılı olamayacağını ifade eden Koçak, “İki takımda Hekimhan’ın güzide kulüpleridir. Her iki kulübümüzde Hekimhan’ı en iyi şekilde temsil etmektedir. Ancak bazı kişiler, fitne ve dedikodularla iki kulübün arasını açmaya çalışmaktadır. Şahsım olarak iki yıl önce iki kulüp başkanlarını bir araya getirerek, ‘kulüpleri birleştirelim’ diye teklifte bulunduk ama kabul edilmedi. Hatta Hekimhan Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve Parti Meclis Üyeleri de ‘birleştirilsin’ diye çaba harcadı ancak bu fikre yanaşılmadı” dedi.

Koçak, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un 100 milyar bütçeli takımlara kafa tuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

“Takımımız, 100 milyar bütçeli takımlarla aynı ligde mücadele ediyor ve o takımlara kafa tutuyor. Bu takım, 30-35 milyarlık bütçeyle buralarda yer alıyor. Gelin hep birlikte BAL Ligi yolunda takımımıza sahip çıkalım. Birilerinin çıkardığı dedikodulara kimse kulak asmasın. Takımımızı siyasete de sokmayın. Bu tür davranışlar bu yöreye zarar verir.”

Yeni Malatya Gazetesi