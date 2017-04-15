“BAL’a Yükselmek İstiyoruz”

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan Arguvan Belediyespor, İnönü Üniversitesispor ile oynayacağı Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükler futbol liginde iyi bir sezon geçiren ve Play-Off Grup Müsabakaları sonunda şampiyonluğa ulaşan Arguvan Belediyespor, BAL’a yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor. BAL’a geride kalan sezonda mütevazi bütçe ve kadrosuna göre iddialı takımlar karşısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacak olan mavi beyazlılar, zorlu maça en iyi şekilde hazırlanıyor.

BAL için iddialı olan Arguvan Belediyespor’un forvet oyuncusu Engin Bilici, takım olarak baraj maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Tecrübeli futbolcu, Arguvan Belediyespor’un hedeflerini iyi bildiklerini kaydederek, “Devre arası takıma katıldığımızda Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş, Arguvan Belediyespor Kulüp Başkanımız Kanber Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetimiz takımın hedeflerinden bahsetmişlerdi. Bu hedef doğrultusunda takıma dahil olduk. Belli oranda eksiklerimiz vardı ama bu eksiklerimizi giderip, maçlara en iyi şekilde hazırlandık. Play-Off maçlarında aldığımız başarılı sonuçlarla, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olduk” dedi.

Amatördeki şampiyonluk sonrası İnönü Üniversitesispor ile BAL için baraj maçı oynama hakkını elde ettiklerini anımsatan golcü futbolcu, şunları söyledi:

“İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacağız. Amatördeki başarımızı baraj maçında da sergileyip, BAL Ligi’ne yükselmek istiyoruz. İnönü Üniversitesispor’da iyi bir takım, BAL Ligi’nde başarılı sonuçlar aldılar. Rakip olacağız. Bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. İnşallah istediklerimizi yaparak, hedefe ulaşırız.”

Yeni Malatya Gazetesi