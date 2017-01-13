BAL’da 2. Yarı Başlıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2016-17 Sezonu ikinci yarı müsabakaları 3 haftalık aranın ardından 11 grupta 14-15 Ocak 2017 tarihinde başlıyor. BAL 1. Grup müsabakaları ise 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı.

BAL ikinci yarı müsabakalarının başlaması öncesi TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez yaptığı açıklamada “Profesyonel liglerle amatör ligler arasında bir köprü vazifesini gören BAL yedinci yılında da başarıyla devam etmektedir. Kulüplerimizin ilk yarıda gösterdikleri performansı ve centilmenliği ikinci yarıda da göstereceklerine inanıyorum. Tüm kulüplerimizin ülkemiz futboluna yaptıkları katkı için teşekkür ediyor ve ikinci yarı müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

BAL hakkında

2016-2017 sezonunda BAL, 79 ilden 156 takımın katılımıyla 12 takımlı bir grup, 13 takımlı on grup ve 14 takımlı bir grup olmak üzere toplam 12 grupta oynanıyor. BAL’a katılan 156 takımın 77’si geçen sezon BAL’da yer alan takımlardan, 68’i yerel liglerden çıkmaya hak kazanan takımlardan oluşurken 11 takım ise geçen sezon Spor Toto 3.Ligden düşen takımlardan oluşmaktadır.

-İlk yarıda oynanan 939 müsabakada toplam 2414 gol atıldı. Müsabaka başına düşen 2,6 ‘lık gol ortalamasının olduğu BAL’da 10-0’lık Mersin B.Şehir Bld. Meskispor – Tyana Spor müsabakası en gollü galibiyet olarak kayıtlara geçerken, ilk yarıda stadlarda genel toplamda 739.859 seyircinin izlediği maçları, maç başına 788 kişi izledi.

5.Grup’ta mücadele eden Mersin B.Şehir Bld. Meskispor 33 gol ile 1. devrenin en fazla gol atan takımı olurken, 1. Grup’ta mücadele eden Başkale Gençlikspor attığı 3 gol ile en az gol atan takım oldu. 12 grup içinde en çok gol atan oyuncu ise 11 golle 5. Grup’ta yer alan Kilis Bld.Spor’un oyuncusu Aboubacar KONE oldu.

1.Grup lideri Mardin 47 Spor, 3. Grup lideri Iğdır Arasspor, 4. Grup ikincisi Fatsa Belediyespor, 6. Grup lideri Yeni Altındağ Belediyespor, 7. Grup lideri Isparta Davrazspor, gruplarında namağlup takımlar olarak ilk yarıyı tamamladılar.

İlk yarıda takımlara, 6 hükmen mağlubiyet, 148 hak mahrumiyeti, 58 ihtar, 200 men, 1 maç saha kapama ve 23 maç seyircisiz oynama cezaları verildi.

Bölgesel Amatör Lig’in ilk yarısında oyuncular 414 kırmızı kart, 5900 sarı kart gördü.

Bölgesel Amatör Lig grup müsabakaları 08-09 Nisan 2017 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak olup, 12 grup birincisi arasında tarafsız merkezlerde oynanacak olan play-off maçları sonunda 9 takım Spor Toto 3.Lig’e çıkacaktır.

Play-Off müsabakaları 2 kademede oynanacak olup, 1.Kademede 12 grup birincisi birbirleriyle aşağıda belirtilen şekilde eşleşerek tarafsız bir sahada, tek maç eleme usulü müsabakalar oynayacak.

müsabaka (1.grup birincisi-2.grup birincisi) müsabaka (3.grup birincisi-4.grup birincisi) müsabaka (5.grup birincisi-6.grup birincisi) müsabaka (7.grup birincisi-8.grup birincisi) müsabaka (9.grup birincisi-10.grup birincisi) müsabaka (11.grup birincisi-12.grup birincisi)

1.Kademe müsabakalarında galip gelen 6 takım Spor-Toto 3.ligine yükselecekler. 2.Kademe müsabakaları ise 1.Kademede mağlup olan 6 grup birincisinin birbirleriyle aşağıda belirtilen şekilde eşleşerek tarafsız bir sahada tek maç eleme usulü müsabakalar oynamasıyla gerçekleştirilecek.

Buna göre 2.Kademe müsabakaları:

7.müsabaka (1.grup-2.grup mağlubu) – (3.grup-4.grup mağlubu)

8.müsabaka (5.grup-6.grup mağlubu) – (7.grup-8.grup mağlubu)

9.müsabaka (9.grup-10.grup mağlubu) – (11.grup-12.grup mağlubu) İle oynanacak.

İllere verilen kontenjan doğrultusunda 2017-2018 sezonunda BAL’da oynamaya hak kazanacak takımların belirlenmesi için BAL grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra BAL takımları ile yerel liglerde dereceye giren takımlar arasında BAL baraj müsabakaları oynanacak.

İkinci Grup’ta iki Malatya takımı yer alıyor

BAL Ligi ikinci grupta Malatya takımları Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor yer alıyor.

Grup’ta ikinci yarı maçları öncesi Malatya Yeşilyurt Belediyespor 28 puanla ikinci, İnönü Üniversitesi ise 18 puanla altıncı sırada bulunuyor.

İkinci grupta haftanın maç programı şöyle:

15 Ocak Pazar 14.00

1920 MARAŞ SPOR-FİDAN SPOR

ELAZIĞ DSİ SPOR-Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD.SPOR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR (Yeşiltepe 3 No’lu Sentetik Saha)

ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR -ARABAN BELEDİYE SPOR

62 PERTEK SPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR (Pertek İlçe Stadı)

11 NİSAN SPOR-ELAZIĞ YOLSPOR.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi