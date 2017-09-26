BAL’da Favori Farkı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta, grubun güçlü ekipleri Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Dersimspor ve Adıyaman 1954 Spor sezona farklı bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezon grup birinciliği yarışını sezonun sonuna kadar sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında 1920 Maraşspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0 üstün ayrılan yeşil beyazlılar, sezona 3 puanla başladı.

Geride kalan sezonda 3. Lig’den düşen Dersimspor, ligin ilk haftasında sahasında Elazığ ekibi Grup Merkez Hasar Hankendispor’u konuk etti. Dersimspor, sahasında rakibini 4-0 yenerek, Malatya Yeşilyurt Belediyespor gibi sezona farklı bir başlangıç yapmış oldu.

Grubun iddialı ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, geride kalan sezonlarda gerçekleştiremediği 3. Lig hayaliyle sezona başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Araban Belediyespor’u konuk eden sarı yeşilli ekip, sahadadan 3-0 üstün ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

Ligin ilk haftasında Şanlıurfa’nın iki takımı Siverek Belediyespor ile 11 Nisan Spor, Firkan Tüysüz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Siverek Belediyespor, rakibini 2-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.

Grup’ta ilk hafta sonunda 4’er gol atan Dersimspor bir, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise ikinci sırada yer aldı.

Deplasmanda Elazığ Yolspor’u 3-0 yenen 62 Pertekspor haftayı üçüncü sırada tamamladı. 3’er puanlı takımlardan Adıyaman 1954 Spor dört, Siverek Belediyespor ise beşinci sırada yer aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Şehit Kamil Belediyespor ile 0-0 berabere kalan İnönü Üniversitesispor, haftayı altıncı sırada tamamlarken, Şehit Kamil Belediyespor ise yedinci sırada yer aldı.

Grup’ta haftayı bay geçen Erdağ İnşaat Dumlupınarspor’un yanı sıra 11 Nisan Spor, Araban Belediyespor, Elazığ Yolspor, 1920 Maraşspor ve Grup Merkez Hasar Hankendispor’un puanları bulunmuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi