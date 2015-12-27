BAL’da İki Galibiyet
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup’ta Malatya İl Özel İdare ve 44 Malatyaspor rakiplerini mağlup ettiler.
ÖZEL İDARE 3-1 YENDİ..
Malatya İl Özel İdarespor sahasında, Elazığ Yolspor’u 3-1 yendi.
Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Murat Göze, Yüksel Başer ve Emrah Okan hakem üçlüsü yönetti.
Malatya İl Özel İdarespor’un gollerini dakika 3’te Engin, dakika 75’te Korhan ve dakika 89’da Okan kaydetti. Elazığ Yolspor’un tek sayısı dakika 40’ta Okan’dan geldi.
44 MALATYA ELAZIĞ’DA GALİP
Malatya’nın BAL Ligi 3. Grup’taki bir diğer temsilcisi 44 Malatyaspor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor’u 2-0 yendi.
Elazığ Sentetik Sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Şükrü Közcü, Özcan Sultanoğlu ve Mülazim Argız hakem üçlüsü yönetti.
44 Malatyaspor’un gollerini dakika 70’te Lucas Sebastian Rodriguez ile dakika 74’te Selim Dağ kaydetti.
44 Malatyaspor’da Harun Aytemur dakika 85’te kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
MALATYA AMATÖR LİGLERDE..
Bu arada U-17 Ligi’nde 5’inci haftada 22 gol atıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Karakavakspor- Sanayispor: 1-0, Malatya Fenerspor-Demirspor: 2-2, 44 Malatyaspor-Telekomspor: 2-5, 1932 Malatya Gücü-Malatya İl Özel İdarespor: 1-1, Kale Gençler Birliği-Battalgazi Belediyespor: 7-1.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 5i’nci haftada alınan sonuçlar şöyle: Malatyaspor- Doğanşehir Belediyespor: 3-2, Çatyol Belediyespor-Tecdespor: 0-0, Adafı Kartalspor-Kaldırım Gücü: 1-0, Girmana Belediyesi İpekyoluspor-Kale Gençler Birliği: 0-2, Konak Belediyespor-Telekomspor: 1-2, Yeşilyurt Belediyespor-Orduzuspor: 0-3, Yeni Balabanspor-Sanayispor: 0-2.