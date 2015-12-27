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Malatya Haber -

BAL’da Kötü Başlangıç

BAL’da Kötü Başlangıç
  • 27.12.2015
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup’ta Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor’a sahasında son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. BAL’daki diğer Malatya takımı 44 Malatyaspor ise deplasmanda Elazığ Yolspor’a 2-0 yenildi.

M.YEŞİLYURT MALATYA’DA MAĞLUP

Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Necati Selçuk Şahin, Ahmet Ulu ve Fikret Merih Kılıç hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı Kilis Belediyespor 3-2 kazandı.

Malatya Yeşilyurtspor’un gollerini 4. dakikada Korhan ve 70. dakikada Turgut kaydetti. Kilis Belediyespor’un gollerini ise 11 ve 57. dakikada penaltıdan Mehmet Türk ve 90. dakikada Ahmet Yiğiter attı.

44 MALATYA DA MAĞLUP..

Malatya’nın BAL Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi 44 Malatyaspor ise deplasmanda Elazığ Yolspor’a 2-0 mağlup oldu.

FOTOĞRAF: Malatya Yeşilyurtspor- Kilis Belediyespor maçından

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