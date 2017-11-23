BAL’da Malatya Derbisi

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya ekipleri Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor, Pazar günü Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya gelecek.

BAL 2. Grup’ta Malatya ekipleri Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor, ligin 10.haftasında karşı karşıya gelecek. Derbi karşılaşması Pazar günü 13.30’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak.

İki ekip geçtiğimiz sezon BAL 2.Grup’ta iki kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı 2-1 İnönü kazandı.

Grup’ta geride kalan 9 haftada 8 karşılaşmaya çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet ile 14 puan topladı. Yeşil beyazlılar, beşinci sırada yer alıyor.

İnönü Üniversitesispor ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. 11 puanı bulunan kırmızı beyazlılar, altıncı sırada bulunuyor.

“KAZANAN DOSTLUK VE FUTBOL OLACAK”

İnönü Ünivesitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, Malatya’nınm iki güzide kulübünün hafta sonu karşı karşıya geleceğini ifade ederek, “Kazanan dostluk ve futbol olacak” dedi.

Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor’un (Malatyagücü Futbol Kulübü) Malatya’yı BAL’da temsil ettiğini anımsatan Yiğit, “Şehrin iki güzide kulübü karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Belediyespor’a başarılar diliyoruz. Sahada her şeyden önce dostluk kazanacak. İzleyenlerin büyük keyif alacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İki takım arasında ebedi bir dostluk olacak” diye konuştu.

Yiğit, derbi karşılaşmasına 1920 Maraşspor karşısında aldıkları galibiyetin moraliyle çıkacaklarını belirterek, “Çocuklarımız oldukça moralli. İyi hazırlandık. Her şeyden önce dostça ve güzel bir karşılaşma olacak. Yeşilyurt Belediyespor teknik heyeti ve futbolcularına da başarılar diliyoruz. Bizde çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kazanan dostluk ve futbol olacak” diye konuştu.

“DOSTÇA, CENTİLMENCE BİR MAÇ OLACAK”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu ise şehrin iki güzide takımının karşılaşması olacağını ifade ederek, “Dostluk, centilmenlik ve kardeşliğin kazanacağı bir karşılaşma olacak” dedi.

Sucu, BAL’da iki Malatya ekibinin karşı karşıya geleceğini belirterek, “Malatyagücü Futbol Kulübü’nün başında olan Aziz Yiğit hocamızla yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Her zamanda istişare içerisindeyiz. Hafta sonu bu şehrin iki güzide takımı karşı karşıya gelecek. Her şeyden önce dostça bir mücadele olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grubu Puan Cetveli

Yeni Malatya Gazetesi