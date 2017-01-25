BAL’da Malatya Derbisi Bu Hafta

Malatya’yı aynı lig ve grupta temsil eden İnönü Üniversitesispor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’in 16. haftasında 29 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Yeşiltepe 3 Nolu sahada saat 14.00’de başlayacak maça İnönü Üniversitesispor ev sahipliği yapacak. Lider Adıyaman’ı 1 puan farkla ikinci sıradan takip eden Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, İnönü Üniversitesi’nde ise alınan kötü sonuçlardan dolayı karamsar bir hava hakim. Oynadığı her iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı siyahlılar, Yeşilyurt maçına çıkış gözüyle bakıyor.

Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluk iddiası, İnönü Üniversitesi’nin ise BAL’da kalma hedefi müsabakayı tam bir derbi havasına sokarken, her iki takımda da ciddi bir sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor.

Geçen hafta sahasında ligin güçlü takımlarından Şehit Kamil Belediyespor’u mağlup ederek yoluna devam eden Yeşilyurt Belediyespor’un kaybetmeye tahammülü yok. İsmail Tekin’in talebeleri şampiyonluk mücadelesi verdiği Adıyaman 1954 takımının zorlu 1920 Maraş maçına çıkacağı haftada da olası bir puan kaybını değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

İkinci yarının son iki maçında da yenilgi alan İnönü Üniversitesispor ise lige tekrar tutunma adına Yeşilyurt karşısında kazanmayı planlıyor.

iha- malatyahaber.com