MYB ve İnönü Maçları Berabere
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta Malatya ekipleri Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor haftayı 1’er puanla tamamladı.
Yeşilyurt Belediyespor, Tunceli ekibi 62 Pertekspor’u konuk etti. Yeşil beyazlılar, Mert Ali Turgut’un 38.dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında kalesinde golü gören Yeşilyurt Belediyespor sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı ve haftayı 1 puanla tamamladı.
BAL Ligi 2.Grup’ta İnönü Üniversitesispor ise deplasmanda 1920 Maraşspor ile 0-0 berabere kaldı ve deplasmandan 1 puanla döndü.
Ligde 22.hafta sonunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 27 puanla sekizinci, İnönü Üniversitesispor ise 18 puanla 10.sırada yer alıyor.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."