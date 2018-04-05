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BAL’da Sezon Sona Eriyor

BAL’da Sezon Sona Eriyor
  • 06.04.2018
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) sezon Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak. BAL Ligi 2.Grup’ta yer alan Malatya ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 26.haftada sahasında Grup Merkez Hasar Hankendispor ile karşılaşacak. İnönü Üniversitesispor ise ligin son haftasında Siverek Belediyespor’a konuk olacak.

BAL Ligi’nde sezonun son maçları 8 Nisan Pazar günü oynanacak. Ligde iddiası bulunmayan Malatya ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 26.haftada sahasında Grup Merkez Hasar Hankendispor ile Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada karşı karşıya gelecek.

Grup’ta sezonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un altında tamamlayacak olan İnönü Üniversitesispor ise son hafta Pazar günü 15.00’da Firkan Tüysüz Stadı’nda Siverek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Oynanacak son maçların ardından Malatya Yeşilyurt Belediyespor sezonu noktalamış olacak. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un altında yer alan İnönü Üniversitesispor ise Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nin şampiyon Pütürge Belediyespor ile BAL Ligi için baraj maçı oynayacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un baraj maçına çıkıp çıkmayacağı futbolculara yapılacak ödemelere göre belli olacak. İnönü Üniversitesi’nde forma giyen futbolcuların alacaklarının ödenmesi halinde baraj maçına çıkacakları, alacakların ödenmemesi halinde maça çıkmama ihtimallerinin olduğu iddia ediliyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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