“Bali Çekenler Yakmıştır”



Kernek Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evin sahibi olan kadın, yangının boş olan eve girmiş olan uyuşturucu bağımlıları tarafından çıkarıldığı düşüncesinde olduğunu polise bildirdi.



Kernek Mahallesi’nde 61 yaşındaki S.U. adlı kadına ait olduğu bildirilen evde çıkan yangına itfaiye müdahale etmiş, ancak tek katlı ev yangında büyük çapta hasar görmüştü. 6 Eylül günü meydana gelen yangını, İstanbul’da iken komşularından haber aldığını belirten S.U., 6 yıldır İstanbul’da yaşadığını, evin yaklaşık 1 yıldır boş olduğunu, sadece yazları gelip 1-2 ay kalmakta olduğunu, yangını komşularından telefonla öğrendiğini, 07/09/2011 günü Malatya ya geldiğinde evinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini gördüğünü, ayrıca ikametinin banyosunda bulunan eski bakır kazanın ve mutfaktaki şohbenin yerinde olmadığını ve banyo kazanının teneke alt sobasının salonun orta kısmına getirilmiş olduğunu gördüğünü, yangının salondan çıkmış olduğunu, salona taşıdıkları teneke sobadan bu yangının çıkmış olabileceğini, bali çeken bağımlı kişilerin ikametine girerek yangını çıkardıklarını düşündüğünü söyledi ve şikayetçi oldu.



Polis olayla ilgili araştırmayı sürdürüyor.



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