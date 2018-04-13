Balık Tuttuğu Çayda Boğuldu

Arkadaşları ile birlikte Sultansuyu Çayı’nda balık tutmaya giden 18 yaşındaki genç, suya düşmesi sonucunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı duranlar Mahallesinde Sultansuyu Çayı’nda meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşındaki Fatih Coşkun, 3 arkadaşı ile birlikte Sultansuyu Çayına balık tutmaya ve pikniğe gitti. Balık tutmak için ağı bağlamak isteyen Ahmet Coşkun, dengesini kaybederek suya düştü.

Suyun derin olması nedeniyle arkadaşları tarafından çıkartılamayan gencin kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.

Bölgeye İtfaiye su Altı kurtarma ekibi ile birlikte 112 acil servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda gencin cesedine 5 metre derinlikte ulaşılarak çıkartıldı.

Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com