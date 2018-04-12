Balkonda Asılı Olarak Ölü Bulundu

Malatya’da 30 yaşındaki bir kişi bir pansiyonun balkonunda asılı vaziyette ölmüş olarak bulundu.

Olay; Dabakhane Mahallesi Gelişim Sokakta Kığılı Camii’nin arkasında bulunan bir pansiyonda yaşandı. İddiaya göre; gece pansiyona gelerek kalan 30 yaşındaki Mehmet Doğan, adlı şahıs binanın balkonuna asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Elazığ nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Doğan’ın ölüm olayı, pansiyonun yan binasından dışarıya bakılırken balkonda bir kişinin asılı göründüğünün ihbar edilmesi üzerine ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şahsı balkonda kablo ile asılı vaziyette buldu. Aynı anda olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın ölmüş olduğu belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, şahsın kesici alet ile kollarında ve vücudunun bazı bölgelerinin kesilmiş olduğu belirlenirken, balkonda fare zehiri de bulundu.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Emniyet Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de olay yerinde delil çalışması yaptılar.

Olayın intihar sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com