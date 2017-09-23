Balkondan Düştü, Kurtarılamadı

Malatya’da 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Göztepe Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, 5. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 39 yaşındaki Elif Koç’un düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan şahsı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Elif Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- iha