Balkondan Düştü, Kurtarılamadı
Malatya’da 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Göztepe Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, 5. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 39 yaşındaki Elif Koç’un düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan şahsı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Elif Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi- iha
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Abbas bey kardeşim, herhalde haberin gizlilik değeri var. Medyada yayın yasağı konmuştur.😁😁😁 Moda’ya uymuşlar.
Allah rahmet eylesin.Sayın, haberi sitede yayınlayan editörler, isim yok,yer resmi yok,adres net değil,bu haberde ki amaç ne?