“Bana 3 Suikast Girişimi Oldu”

Aczmendi Lideri Müslüm Gündüz, ‘Fadime Şahin’ olayının FETÖ/PDY Örgütü tarafından tezgahlandığını savunarak, örgütün kendisine 3 kez öldürücü suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Adıyaman’da yayın yapan Mercan TV’de gazeteci Ömer Karakuş’un hazırlayıp sunduğu ‘Gündem Özel’ Programına katılan Aczmendi Harekatının Lideri Müslüm Gündüz, 28 Şubat, 17-21 Aralık Operasyonları, Ergenekon, FETÖ/PDY Örgütleriyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

“PARALEL ÖRGÜT BANA 3 DEFA ÖLDÜRÜCÜ SUİKAST DÜZENLEDİ”

Katıldığı televizyon programında soruları cevaplayan Müslüm Gündüz, ‘Fadime Şahin’ olayında kendisine Paralel Örgüt’ün kumpas kurduğunu ifade ederek, “Bize yapılan baskında 437 polis çevre illerden toplatıldı. Basını ve diğerlerini hazırladıktan sonra bu baskın yapıldı. Bu baskını Paralel Yapı gerçekleştirdi. Bunların meselesi derin. Bunlar Risale-i Nur’u bir garnitür olarak kullandılar. Başından beri yapmak istediklerini, Risale-i Nur’u kullanarak yaptılar. Bunda kısmen muvaffak oldular. Risale-i Nur camiasında bunların tezgahına yatmayan hiçbir grup kalmadı. Risale-i Nur camiası içerisinde bunların yanlışta olduğunu söyleyen yalnız Aczmendi Hareketi yani benim. Bana da Elazığ’da 3 defa öldürücü suikast teşebbüsünde bulundular. O günkü mahalle gazetelerde bu yer aldı. Bunu yapanda aynı gruptur” dedi.

Paralel ile mücadelenin Risale-i Nur ile olacağını savunan Müslüm Gündüz, Fetullah Gülen hareketinin Risale-i Nur ile insanları kandırdığını ve bunun panzehirinin Aczmendi Hareketi olduğunu aktardı.

“ASKER HER ŞEY OLUR AMA VATAN HAİNİ OLAMAZ”

Ergenekon Operasyonlarını değerlendiren Müslüm Gündüz, “Ergenekon Operasyonunun haklı taraf var. Ergenekon diye bir şey var. Şimdi ne kadar inkar ederlerse etsinler bu var. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var. Yani bu Ergenekon ile FETÖ o gün güç mücadelesini girdiler. FETÖ bunları bastırdı. Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir adama ‘teröristle işbirliği yapmış’ dedi. Bunu cemaat dedi. Genelkurmay Başkanı terörist olursa bir memlekette, daha neler olur. Ne kadar beğenmezsek beğenmeyelim, asker vatanperver olur. Yani asker her şey olur vatan haini olmaz. Ordunun tepesindeki Genelkurmay başkanına sen ‘hainsin’ diyor. Bunu hangi vicdan, hangi akıl, hangi insan kabul edilir. İfratın bu derecesi” diye konuştu.

FETO/PDY Örgütüne yönelik yapılan operasyonları yetersiz bulan Gündüz, “FETO operasyonunu çok noksan görüyorum. Ama bundan daha fazlası olabilir mi onu da bilmiyorum. Çünkü bunların yanında bukalemun masum kalır. Bunlarda maksadına ulaşmak için mubah olmayan hiçbir şey yoktur. Böylesi bir teşkilatla mücadele etmek bin defa meydan harbi kazanmaktan zordur. Çok zor bir iş ama mutlaka bu işin sona erdirilmesi lazım, memleketin bu urdan temizlenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Gündüz, “Erdoğan’a kimsenin gücü yetmeyecektir. Bütün dünya bir araya gelse, Türkiye’deki menfiler de bir araya gelse Erdoğan’a kimsenin gücü yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

Adıyaman- iha