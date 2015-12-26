“Bana Fuhuş Yaptırıyor”

Malatya’da, 5 yıllık eşine zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen koca gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, olay Malatya merkezde yaşandı. Polise şikayette bulunan İ.K. adlı kadın, 5 yıldan beri evli olduğu kocası Ö.K. ile kocasının arkadaşı Ş.Y.’nin kendisini zorla 1 yıldan beri erkeklere pazarlayarak fuhuş yaptırdığını iddia etti. İ.K., 1 yıl içinde yaklaşık 50-60 erkek ile para karşılığı kendisine fuhuş yaptırıldığını iddia etti.



Kadının şikayeti üzerine Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yapılan çalışmada, kadın ile ilişkiye giren 6 kişi tespit edilerek, bunların ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahısların, kadının vermiş olduğu şikayet ifadesini doğruladıkları belirtildi.



10 aylık kız çocuğu ile 3 yaşındaki erkek olmak üzere 2 çocuk annesi olan İ.K.’nin kocası Ö.K.’nin hakkında resmi nikahlı eşini erkeklere para karşılığı fuhuş yaptırmaktan, arkadaşı O.K. hakkında ise, fuhuşa aracılık etme suçundan soruşturma yapılarak, her iki şahıs da gözaltına alındı.



Eşine kendi evlerinde çocuklarında bulunduğu ortamda fuhuş yaptırmakla suçlanan Ö.K.’nin eşine fuhuş yaptırırken, evden ayrılmadığının cinsel ilişkiye giren diğer erkek şahıslarca polise anlatıldığı öğrenildi.



Şüpheli 2 kişi, polisteki sorgusunu ardından Malatya Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin yakınları Asayiş önünde, “İfadenizi verin serbestsiniz” diye bağırdı.



Adliyeye götürülen Ö.K.’nin burada rahatsızlanması sonucunda ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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