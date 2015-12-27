“Bana Gönüllerini Açtılar”

Son Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğinden İstanbul Valiliğine atanan Vali Vasip Şahin’e İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından veda yemeği verildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda verilen yemeğe, Malatya Milletvekilleri Ömer Faruk Öz, Mücahit Fındıklı, Cemal Akın, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek, 7.Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı, Mahkeme Başkanları, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada Rektör Çelik ve öğrencilere teşekkür ederek, “Protokol hitaplarının dışına çıkarak samimi ve kendim olmam adına sözlerime dostlarım diyerek başlamak istiyorum” dedi. İki yıllık görev süresince başta Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2.Ordu Komutanlığı, Garnizon Komutanlığı, Üniversite Rektörlüğü, Adliye ile bütün ilçe belediyelerinden özel ve ayrı bir destek gördüğünü bildiren Vali Şahin, samimiyet gördüğünü dile getirerek teşekkür etti. Vali Şahin, Sivil Toplum Kuruluşlarının da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Malatya Basınının olabildiğince yapıcı eleştirileri ve olabildiğince yapıcı haber ve yayınları ile yanında olduğunu dile getiren Vali Şahin, onlara da teşekkür ettiğini, kısacası tüm Malatyalılara teşekkür etiğini belirterek, “Beni bağırlarına bastılar, gönüllerini açtılar. Sokaklarında gezerken kendi memleketimde geziyormuşcasına belki ondan da daha rahat huzur ve mutlulukla Malatya’nın sokaklarında gezdim” ifadelerini kullandı.

Tanıyan tanımayan tüm Malatyalıların kendisine ilgi ile, saygı ile ve muhabbetle davrandıklarını söyleyen Vali Şahin, Malatya’nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek Malatyalılara teşekkür etti ve haklarını helal etmelerini, kendisine yeni görevinde başarılı olması için duacı olmalarını ve ayrıca varsa kendisinin hakkını helal ettiğini ama idareci olarak üzerlerinde tüm çalışma arkadaşlarının ve vatandaşların hakkının olduğunu bildiğini belirterek tüm Malatyalılardan haklarını helal etmelerini diledi.

Rektör Çelik ise, Vali Şahin’i Malatya’dan onurla uğurlamak istediklerini ve bu vesile ile üniversite olarak tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerinin de davet edildiği onur yemeği tertip ettiklerini belirterek, “Valimiz Sayın Vasip Şahin, bilgeliğiyle, devlet ve millet adamlılığıyla, takımımızın birliği ve tesanüdü noktasında devlet kurumları arasında kardeşliğin, barışın ve uyumun sağlanmasında büyük emeği geçmiştir. Üniversitenin üst yöneticisi olarak kendisinden azami derecede yararlandığımızı, onun bütünleştirici yönetiminde iyi işler yaptığımızı biliyorum. Kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum”dedikten sonra, Vali Şahin’e Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencileri tarafından yapılan çini bir tablo hediye etti.