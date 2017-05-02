Bandırma- EYMS Maçının Hakemi

Evkur Yeni Malatyaspor’un, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Bandırmaspor’la oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakemler açıklandı.

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’ya Ankara Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Asım Yusuf Öz, Ankara Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Serkan Çimen ve 4. hakem olarak da Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Sarper Barış Kaya eşlik edecekler.

Bandırmaspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak 18 Mart’ta Manisa’da oynanan ve Evkur Yeni Malatyaspor’un 2-0 galip geldiği Manisaspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçını yönetmişti.

Yeni Malatya Gazetesi