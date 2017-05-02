Bandırma- EYMS Maçının Yayın Kanalı

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. Bir taraftar, sarı kırmızılı iki takımın binlerce taraftarının arasında kız arkadaşına “Sarıma kırmızı olur musun” pankartı ile evlilik teklifinde bulundu....