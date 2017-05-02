Bandırma- EYMS Maçının Yayın Kanalı
TFF 1. Lig’de 31’inci hafta heyecanı sürüyor.
Zirvede ve küme düşme hattında heyecan dolu maçların oynandığı ligde Bandırmaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü 16.00’da karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma TRT Avaz ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
3 Mayıs Çarşamba
16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor TRT AVAZ
16.00 Göztepe-Sivasspor TRT SPOR
17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor TRT TÜRK
18.30 Elazığspor-Gaziantep BŞB TRT SPOR
4 Mayıs Perşembe
16.30 Boluspor-Adana Demirspor TRT SPOR
18.30 Manisaspor-Altınordu TRT SPOR.
Yeni Malatya Gazetesi
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