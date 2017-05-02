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Malatya Haber -

Bandırma- EYMS Maçının Yayın Kanalı

Bandırma- EYMS Maçının Yayın Kanalı
  • 02.05.2017
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TFF 1. Lig’de 31’inci hafta heyecanı sürüyor.

Zirvede ve küme düşme hattında heyecan dolu maçların oynandığı ligde Bandırmaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü 16.00’da karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma TRT Avaz ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

3 Mayıs Çarşamba

16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor TRT AVAZ

16.00 Göztepe-Sivasspor TRT SPOR

17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor TRT TÜRK

18.30 Elazığspor-Gaziantep BŞB TRT SPOR

4 Mayıs Perşembe

16.30 Boluspor-Adana Demirspor TRT SPOR

18.30 Manisaspor-Altınordu TRT SPOR.

Yeni Malatya Gazetesi

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