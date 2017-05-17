“Bandırma Maçında Gerçekten Rezil Olduk”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında istedikleri sonucu alıp, ligi zirvede bitirmek istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Çiftpınar, “Süper Lig için çok büyük bir mesai harcadık. Şehir, basın mensupları, biz takım olarak mesai harcadık. Tabi çok büyük bir sorumluluktu. Sezon başı başladığımızda beklenti bu kadar üst düzeyde değildi ama hep beraber elbirliğiyle takımımızı buraya getirdik. Son 3-4 hafta biraz sıkıntı oldu, istediğimiz futbolu oynayamadık. Bu da doğal olarak stresle alakalı ama sonuçta 61 puan yaptık. Bunu yapmak kolay değil, diğer takımlar yapamadı. Çok şükür alnımızın akıyla sezonu Süper Lige çıktık” diye konuştu.

Çiftpınar, ligin son haftasında Sivasspor ile deplasmanda şampiyonluk için karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz, ligi en zirvede bitirmeyi hedefliyoruz. Şampiyon olmak çok ayrı bir şey, Malatyaspor’umuzu şampiyon olarak Süper Lig’e çıkaracağız. Çok zorlu yollardan geçtik. Bizi sevenleri üzdüğümüz zamanlarda oldu. Ama çok şükür sonu güzel oldu. Çok mutluyuz.”

“MALATYA BANA ÇOK YARADI”

Başarılı defans oyuncusu, takımla birlikte devam etmeyi çok istediğini ifade ederek, “3. Lig’den buraya geldim. Geldiğim takım kapanmak üzereydi. Buraya geldiğimde bu kadar seviye atlayacağımı düşünmüyordum. Allah razı olsun kulüp başkanımızın, teknik heyetimizin, futbolcu arkadaşlarımızın üzerimde emeği çok büyük. 2,5 sende 2. Lig’den Süper Lig’e çıktık. İnşallah önümüzdeki sezonda karşılıklı oturup konuşacağız. Benden memnun kalındığı sürece ben buraya hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Malatya bana çok yaradı. Bizde elimizden geldiği kadar takıma faydalı olmaya çalıştık. Çok şükür şuanda Süper Lig’deyiz. İnşallah eğer burada bulunursak Süper Lig’de de takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bulunmayı da çok istiyorum” diye konuştu.

“ÇOK KARAKTERLİ BİR EKİBİMİZ VAR”

Takımın başarısının sırrını da açıklayan Çiftpınar, şunları söyledi:

“Karakterli bir takımımız var. Oynayan oynamayan, kadroya giren girmeyen, bir hafta önce oynayan bir hafta sonra oynayan sonra oynayamayabiliyor ama bunu hiçbir şekilde arkadaşına yansıtmıyor. Saha çıkarken sırtını sıvazlıyor, onun için dua ediyor. Bu kadar iyi niyetli, bu kadar inançlı ve karakterli bir takımımız olduğu için ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu herkese nasip olmaz. Geçen seneki takımımızda böyleydi. Ben Malatyaspor’a geldiğimden beri gerçekten 2,5 senedir çok karakterli futbolcularla, çok iyi bir teknik heyetle çalıştım. Bunlar üst üste geldiği zaman hepsi bir etken oluyor. Çok karakterli bir ekibimiz vardı. Bunun sayesinde arkadaşlığımızda çok iyiydi. Bunun sayesinde de bu başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum.”

“ŞAMPİYONLUK KUPASINI ŞEHRİMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Çiftpınar, TFF 1. Ligi şampiyon olarak tamamlamak istediklerini belirterek, “Takım olarak şampiyonluğu istiyoruz. Ligi en zirvede bitirmeyi istiyoruz. 2 puanlık bir avantajımız var. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız. Geride kalan 4 haftada stresin vermiş olduğu bir kötü oyun vardı. Belki bu rahatlıkla daha iyi bir futbol sergileyeceğiz. Ben buna inanıyorum, takımımızda o kapasite var. Biz, şampiyonluk kupasını şehrimize getirmek istiyoruz. Bunun içinde önümüzde bir 90 dakika var. Elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM”

Genç defans oyuncusu, Boluspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin ise “Ben öyle olmasına çok üzüldüm. Çünkü ben birazda duygusal bir insanım. Tabi o konuda profesyonel olmak gerekiyor. Ama biz burada bir emek veriyoruz. Bir şehre hizmet ediyoruz. Bandırmaspor maçında gerçekten rezil olduk. Kafamızı kaldıramadık. ‘Bir an önce Adana Demirspor maçı gelse de kazansak, tekrar bu şehre çıkabilsek, kafamızı kaldırabilsek’ onun hesabını yapıyorduk. Ama üzerimize o kadar iftiralar atıldı ki ben o konuşmayı da o gruba ithafen yaptım, o gideceği yere gitti. Hiçbir şekilde bizi burada gerçekten destekleyen, dua eden taraftarlara, ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz sakın üzerine alınmasın. Öyle bir niyetimiz olamaz. Ben zaten bu şehrin çocuğuyum. Son 10 senede ben kendi evimde kalmadım Malatya’da kaldığım kadar. Burası benim memleketim oldu. Dediğim gibi yanlış anlaşıldıysa özür diliyorum. Böyle bir şey olmasını tabi ki istemem. Ben bu şehrin çocuğuyum ve benden memnun kalındığı sürece de hizmet edeceğim” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi