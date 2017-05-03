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Malatya Haber -

Bandırmaspor Tarafı Keyiften ‘5 Köşe’

Bandırmaspor Tarafı Keyiften ‘5 Köşe’
  • 03.05.2017
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularına teşekkür ederek, “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” dedi.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Uğur, “Haklı bir galibiyet aldığımızı ve doğru bir oyunla saha da olduğumuzu düşünüyorum. Malatyaspor’un nasıl bir futbol sergileyeceğini tahmin ediyorduk. Ona göre de bizim kendi düşüncelerimizi geliştirdik. Oyuncularımızı gönülden kutluyorum. Söylenileni yapma gayreti içerisinde olmaları, oyun disiplininden kopmama adına büyük bir özveri ile oynamaları, müsabakayı kazanma nedenlerimizden bir tanesi. Ama söylediğimiz gibi müsabakayı farklı kazandık ama işimiz bitmedi. Üç müsabakamız daha var. Bunları da aynı disiplinle, aynı kazanma arzusu ile saha da bulunmamız gerekiyor. Ben oyuncularıma gönülden inanıyor, güveniyorum. Hiçbir rakibin aldığı sonuca bakmaksızın son ana kadar kovalayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışacağız. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içerisinde olacağız inşallah” diye konuştu.

Bandırma, iha

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Yorumlar
  1. malatyalı dedi ki:
    3 Mayıs 2017, 23:08

    Sayın Malatyasporlu futbolcular bütün Türkiye’de şike tartışması başlattınız 30 haftanın lideri son sırada ki takımdan nasıl beş gol yer diye haberlere düşürdünüz bizi rezil ettiniz bu pisliği siz yaptınız 3 maçı alarak siz temizleyeceksiniz yoksa aldığınız paralar helal değil haberiniz olsun!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  2. Aykut dedi ki:
    3 Mayıs 2017, 22:03

    Bizimki ne demiş acaba

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  3. Ankara44 dedi ki:
    3 Mayıs 2017, 22:02

    Insallah haftaya sivasa karsida böyle oynarsin HOCA.
    BUDA ZAMANINDA MALATYANI EKMEGINI YEDI .ZATEN KIM BIZIM ekmegimizi yese bize dusman oluyu. En buyuk örneği 6laziglilar. Neyse rabbim buyuk tum takimlara ve bizim oyunculara ragmen insallah bolu macinda tur atacagiz.

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  4. Eray dedi ki:
    3 Mayıs 2017, 21:59

    Malatya beceriksiz ve ruhsuz şekilde oynadı, Sivas da maç sonrası öyle gulemezsin mistafa efendi.

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