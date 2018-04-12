Baraj Maçına Hazırlanıyorlar

BAL Ligi’nde sıkıntılı bir sezonu geride bırakan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’ni şampiyon tamamlayan ve BAL Ligi hedefi olan Pütürge Belediyespor, 15 Nisan Pazar günü BAL Ligi için baraj maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubu 21 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Pütürge Belediyespor, 15 Nisan Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada baraj maçında karşı karşıya gelecek.

Sezon içerisinde ödemelerle ilgili sorun yaşan İnönü Üniversitesispor, sıkıntılı bir sezonu geride bırakırken, takım Pütürge Belediyespor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İnönü Üniversitesispor tarafından yapılan açıklamada, “BAL Liginde 24 haftada 5 galibiyet 6 beraberlik 13 mağlubiyet alarak, sakatlıklarla dolu bir sezonda ligi 9’uncu sırada tamamladık. Aramıza katılanlarda oldu, ayrılanlarda oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yeni sezonda tekrar BAL Ligi’nde yer almak için Pütürge Belediyespor ile baraj maçı oynayacağız. Galibiyeti alan takım yeni sezonda BAL Ligi’nde mücadele edecek” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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