Barajın Arkasına Boylu Boyunca Uzandı Ama..!

Evkur Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği maçta, ev sahibi takımın ilk golünü kazandığı serbest atıştan önce Gençlerbirliği futbolcularının “barajı takviye” çabasını yansıtan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EYMS 9. dakikada yediği golle 1-0 mağlup durumda iken, karşılaşmanın 33. dakikasında Gençlerbirliği cezaalanı önünde bir serbest vuruş kazandı. Gençlerbirliği oyuncuları, atıştan önce baraj kurarken, daha önce sahalarda pek görülmeyen bir görüntü yaşandı. Savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, baraj kuran arkadaşlarının arkasında yanlamasına boylu boyunca uzanarak, barajın altından gelebilecek topu engellemek istedi. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, Ahmet Oğuz’a müdahale ederek yerden kalkmasını sağladı ve ardından Aytaç Kara atışı kullandı. Aytaç’ın, barajın yanından kaleye giden topunu kaleci de engelleyemedi ve ev sahibi takım bu golle maçı 1-1’e getirdi. Sonraki dakikalarda 3 gol daha kaydeden EYMS karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu arada, Gençlerbirliği futbolcusunun, barajı takviye görüntüleri, sosyal medyada ve basında “ilginç” haber ve görüntü olarak büyük ilgi gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- beINsport