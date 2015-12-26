”Bari 330 Dönümü Bırakın!..”

Malatya Şeker Fabrikası alanının büyük bölümünün Malatya Belediyesi’ne park, sosyal ve spor tesisleri yapılması için verilmesi konusu tartışılırken, Şeker Fabrikası’nın çalışabilmesi için gerekli alanın bırakılarak gerisini belediyenin alması gerektiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ve Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Şeker İş Sendikası bahçesinde basın toplantısı düzenlediler.

“KAPATACAKLARDI..”

Aslanoğlu, Malatya Şeker Fabrikası ile ilgili “ilk tasarrufun” kapatılması şeklinde olduğunu, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün bu konuda daha önce bazı kararlar aldığını, Malatya’nın Battalgazi ve çevresindeki üreticilerinin pancarının Elazığ Şeker Fabrikası’na, Doğanşehir ve çevresindeki pancarının Elbistan Şeker Fabrikası’na nakledilerek işlenmesi planı doğrultusunda karar dahi alındığını, bu durumun ortaya çıkarılmasıyla ve Malatya’da tepki konulmasıyla, bu işin planlayıcılarının geri adım attığını, daha sonra fabrikanın çalışmaya devam etmesi görüntüsüyle birlikte arazilerinin elden çıkarılmasıyla ilgili çeşitli girişimlerin ortaya çıktığını kaydetti.

CHP Malatya milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Türkiye Şeker A.Ş yetkilileriyle Ankara’da görüştüğünü, Malatya Şeker Fabrikası’nın üretimini sürdürebilmesi için en az 330 dönüm alana ihtiyaç bulunduğunun kendisine iletildiğini belirtip, “Oysa ki, 900 dönüm alandan 190 dönüm Şeker Fabrikası’na verilmiş. Bu kadar yerle de üretimin mümkün olmadığı bize iletildi. Fabrika’nın üretimini sürdürebilmesi için 330 dönüm alan fabrikaya verilsin, gerisi belediyenin olsun. Bu arazilerin de, altını çizerek söylüyorum, kimseye rant sağlanmaksızın, yaratılmaksızın, halkın kullanımına, halk için birşey yapılacaksa verilmesine hepimiz gönülden destekçiyiz.

Fabrikanın çalışması için 330 dönüm şarttır.. Burada herkesi samimiyete davet ediyorum. Sayın sendika başkanımız, herkesle yaptığı görüşmelerde, ‘Sayın başkan haklısınız’ denilmesine rağmen, sadece 190 dönüm dışındaki her yer Malatya Belediyesi’ne devredilecek şekilde bir karar gelmiştir.”şeklinde konuştu.

Şeker Fabrikası’nın üretiminin sürdürmesi gerektiğini, yılda 200 milyon YTL Malatya ekonomisine katma değerinin bulunduğunu söyleyen Aslanoğlu, “Fabrikaya yılda 100 bin kamyon girip çıkıyor. 7 bin çiftçi yararlanıyor. Bu nedenle fabrika kesinlikle üretimini sürdürmelidir”dedi.

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise, sendika genel merkezlerinin konuyu yargıya götürdüğünü belirterek “Biz bu mücadeleyi sürdürürken yanlış anlaşılıyoruz. Sanki arazinin belediyeye verilmesine karşıyız diye. Biz fabrikaya yetecek kadar, yani üretimin sürdürülmesi noktasında alanın kalmasını istiyoruz. Geri kalanın beledieye verilmesine karşı değiliz. Şeker Fabrikası nedeniyle 80 bin kişi ekmek yiyor. İşsizlik sorunun birinci sırada olduğu ülkemizde fabrikalar kapatılıp soruna iyice sorun eklenmesin istiyoruz”diye sözlerini tamamladı.

SENDİKA YÖNETİMİNDEN TSO’YU ZİYARET..

Öte yandan, sendika şube başkanı ile yöneticilerden oluşan bir heyet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı’yı ziyaret ederek, fabrikanın kapanmasına neden olacak yer tahsisi ile ilgili sıkıntılarını anlattı.

Sendika Şube Başkanı Murat,Sayın belediye başkanının talebi doğrultusunda karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda fabrikanın çalışması mümkün değildir. Yangından mal kaçırırcasına yapıldı. Biz bu arazileri de, fabrikayı da Malatyaya kazandıralım. 190 dönüm bırakılmış. Bu akıl almaz.dedi.

TSO Başkanı Fındıklı da Fabrika arazisi ile ilgili yapılacak esas şey, malını elinden alıyorsunuz da, hayatını yürütecek imkanları sağlamanız lazım. Biz fabrikanın çalışmasında büyük yarar görüyoruz, istiyoruz. Bu önemlidir. Bu noktada sendika başkanımızın çok ciddi gayretleri var, mantıklı, sağduyulu davranışları oldu. Bütün bu sıkıntıları aşmamız lazım. Bir makul noktada buluşmamız lazım. Şeker Fabrikası arazisi de, işçileri de, makineleri de, işçiler de, pancar da, pancar üreticileri de bizim. Hepsini mutlu edecek çözüm bulunmalı.dedi ve belediye ile biraraya gelinerek ortak akılla bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.