Barış Uzun Sürmedi

Malatya’da güzellik merkezi işletmesiyle ilgili kavgada 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin taraf ailelerin 17 Ekim 2013 tarihinde 3 bin kişinin katıldığı törenle sağladıkları kan davası barışı bozulurken, tarafların daha önce 550 bin TL karşılığında el sıkıştıkları ortaya çıktı.

Malatya merkez İnönü Caddesi PTT binası yanında 26 Haziran 2013 Çarşamba günü akşam saatlerinde çıkan kavgada, bıçakla yaralanan Yunus Kaya (27), kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan sanıklar Bilal Ç., Aytekin P., Burak S., Barış Ö. ve Barzani Y. ile olayın zanlısı Sertaç S. bir süre sonra tahliye edilmişti.

HER AİLE İKİ BARIŞ YEMEĞİNE OTURUP, TOKALAŞMIŞTI

Cinayetin tarafı olan Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Kaya ailesi ile Tutak ilçesindeki Sayan ailesi arasındaki kan davası, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla barışla sonuçlanmıştı. Kaya ve Sayan aileleri, her iki ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışmış ve Patnos Entüstri Meslek Lisesi yemekhanesinde bir araya gelen her 2 aile mensupları tek tek tokalaşmışı. Programa, eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, AK Parti eski milletvekili Cemal Kaya, Patnos Kaymakamı Üzeyir Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Kaya ve Sayan aileleri ile vatandaşlar katılmıştı.

DAVANIN İLK DURUŞMASINDA BARIŞ BOZULDU

Cinayetin ilk duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya sanıklar katılmazken, öldürülen Yunus Kaya’nın babası İbrahim Kaya ile kardeşi Yusuf Kaya katıldı.

Sanıklar Sertaç Sayan, Eren Sayan Pehlevi S., Reşit S., Barış ., Barzani Y., Erkan S., Serdar K.r, Bilal Ç. vekili Av. Bayram Özcan, Yusuf K., İbrahim K. ve Muhammed Emin K. vekilleri Av. Basri Sarıca ve Av. Muzaffer Yılmaz katıldılar.

Duruşmada dinlenen Emin Kaya, “Ben kavga sırasında birebir kimin Yunus Kaya’yı bıçakladığını görmedim, ancak olaydan sonra polislerin çevre işyerlerinden temin ettiği kamera görüntülerini incelediğimde Yunus Kaya’ı bıçaklayanın Sertaç S. olduğu açıkça görülmektedir. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Yine duruşmada dinlenen Yusuf K., “Kavga sırasında kardeşim Yunus’u kimin bıçakladığını görmedim, ancak olaydan sonra polis memurlarınca çevre iş yerlerinden temin edilen kamera görüntüleri incelendiğinde kardeşim Yunus Kaya’yı sanık Sertaç S. tarafından bıçaklandığı görülmektedir. Sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca olaydan önce Sertaç S.’ın kardeşim Yunus’a, Pehlevi S.’da bana tehdit içeren mesajlar gönderdi, o mesajlar halen telefonda kayıtlıdır” dedi.

CEP TELEFONU MESAJLARI

Mahkemede tutanağa geçen cep telefonu mesajlarına göre, Pehlevi adıyla kayıtlı bulunan telefondan “Sen kendi şerefine yakışanı yaptın. Biz de bundan sonra kendimize yakışanı yapacağız.” , Yusuf’un da cevap olarak “Herkes kendi şerefine yakışanını yapsın”, Pehlevi’nin, Yusuf’a “Yapacağız rahat ol.”, Yusuf’un Pehlevi’ye “Keyfine bak dayı”, Pehlevi’nin Yusuf’a “Eyvallah yeğen, öyle yapıcam” şeklinde mesaj çekildiği görüldü.

BARIŞ İÇİN 550 BİN TL’YE EL SIKIŞMIŞLAR

Duruşmada söz alan ölen Yunus Kaya’nın babası İbrahim Kaya, “Oğlumu darp eden ve öldüren sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum, davaya katılmak istiyorum” dedi.

Söz alan avukat Bayram Özcan, “Bu olaydan sonra taraflar arasında yörenin büyüklerinin araya girmesiyle bir barış sağlanmıştır ve sağlanan bu barış çerçevesinde vefat eden Yunus Kaya’nın babası İbrahim Kaya’ya 550 bin TL kan bedeli ödenmiştir, bu hususun kendisine sorulmasını talep ediyoruz” dedi.

İbrahim Kaya ise, “Olaydan sonra yöresel adetler çerçevesinde kıramadığımız insanların araya girmesinden dolayı bir barış sağlanmıştır ve bu barış kapsamında kapanan iş yerlerimin bedeline karşılık tarafıma 500 bin TL ödeme yapılmıştır, ödenen miktar kan bedeli değildir, kapanan iş yerlerinin bedelidir” şeklinde cevap verdi. İbrahim Kaya, para teslim edilirken kendisine bir kağıt imzalatıldığını, ancak kendisinin kağıdı okumadan imzaladığını iddia etti.

Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır, sanık Sertaç S. hakkında tutuklama kararı çıkartılmasını talep etti.

Duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, sanık Sertaç S. hakkında tutuklama kararı vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, meydan gelen cinayet olayının güvenlik kamerası dava dosyasında bulunuyor. Güvenlik kamerası görüntülerine göre; bir birlerine sopalarla saldıran taraflar arasında ölen Yunus Kaya’nın kardeşinin önce tabanca çektiği, tabancanın ateşlenmediği, tarafların kavgası esnasında Yunus Kaya’nın Sertaç S. tarafından bıçaklandığı, bıçaklanan Yunus Kaya’nın bıçaklandığından habersiz bir şekilde koltuk altından akan kanı kontrol ettiği ve polisin olay yerine gelmesi ile olay yerindeki gelişmeler görülüyor.

ARŞİV FOTO: Olayın olduğu bölgedeki bir güvenlik kamerasından alınan kavga görüntüleri..