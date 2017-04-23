‘Barışmak’ İsteyen Borçluya Yeni Fırsat

Referandum öncesi Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından iş dünyasına müjde olarak verilen borç yapılandırılması için ilk adım atıldı.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Nisan 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısında, “kesinleşmiş alacakların” yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan, kanun tasarısında 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş ödenmeyen borçları kapsıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist- Yazar Yeminli Mali Müşavir Mustafa Bahadır Altaş, vergi affı kapsamına giren borçlar, borların dönemi, yapılandırılması ve ödenmesine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Kesinleşmiş kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin toplam 5 maddeden oluşan kanun tasarısı; kapsam, yeniden yapılandırılma, ödeme /taksitlendirme ana başlıklarından oluşmaktadır.

Kapsama Giren Borçlar

Kanun kapsamına; Vergiler, vergi cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, gümrük vergileri ve idari para cezaları, belediye ve özel idare bağlı ödemelerle, bazı idari para cezaları ile bu kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar girmektedir.

Borçların Dönemi

31.03.2017 tarihinden önceki dönemlerde, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları ile 31.03.2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları girmektedir.

Borcun Yeniden Yapılandırılması

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının % 50’sinin, İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’sinin, Bu ödemeler için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası ile cezaların geri kalan tutarları ödenmeyecektir.

Verginin Ödenmesi

Kanun Tasarısı kapsamında başvuruda bulunacaklar vergilerini peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekler. Taksitler halinde ödemek isteyenler 36 aylık bir süre imkanından yararlanabilecekler.

Borcun tamamının peşin ödenmesi halinde; Bu borçlar için kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak, ayrıca gecikme faiz ve zamları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim uygulanacak.

Taksitli ödeme imkanın seçilmesi halinde, taksitler aşağıda yer ödeme süresine bağlı olarak belirlenen katsayıyla hesaplanacak tutar üzerinden ödenecek.

6 taksit 12 ayda yapılacak ödemeler için 1,045

9 taksit 18 ayda yapılacak ödemeler için 1,083

12 taksit 24 ayda yapılacak ödemeler için 1,105

18 taksit 36 ayda yapılacak ödemeler için 1,15

Başvuru ve İlk Ödeme Tarihi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısının mayıs 2017 ayı içinde TBMM genel kurulunda kabul edilip resmi gazetede yayınlanması beklenmektedir. Tasarı bu süre içinde yasalaşması halinde Kanunda yer alan kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasın için 30.06.2017 tarihine kadar ilgili kurumlara müracaat edilmesi gerekiyor.

Yasa kapsamında yeniden yapılandırılan; Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.07.2017 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.08.2017 tarihine kadar ödenecektir.Peşin ödemek isteyenlerinde borçlarını ilk taksit ödeme tarihinde ödemeleri gerekiyor.”

Söz konusu kanunun henüz TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşüleceğini hatırlatan Altaş, “TBMM bazı değişiklikler olabilir bu nedenle kesin uygulama TBMM kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir” dedi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi