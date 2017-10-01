Barselona’da Polis Müdahalesi:761 Yaralı

İspanya’da referandum gerginliği devam ederken, polisin müdahalesinde 761 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalonya’da bağımsızlık referandumu için binlerce kişi oy verme merkezlerine geldi. İspanya merkezi hükümeti ise, tüm iptal çağrılarına rağmen yapılan referandumu yasa dışı ilan etti. Katalanlar seçim merkezlerine akın ederken, Barselona limanında konuşlandırılan polis kentlere sevk edildi.

Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu.

Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barselona sokaklarında görevlendirdi. Bakanlık açıklamasında, polisin seçim sandıkları ile oy pusulalarını ele geçirmeye başladığı kaydedildi.

İspanyan’ın özerk bölgesi Katalonya’da tartışmalı referandumda oy verme işlemleri sona erdi. Tartışmalı referandumda 5.4 milyon seçmenden, 2.2 milyonu sandığa gitti.

Katalonya yerel hükümeti, İspanya hükümetinin tüm çabalarına rağmen sandık başına gitti. Barselona’da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken, polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu. Katalonya Sağlık Bakanlığı, polis müdahalesinde bazılarının durumunun ciddi olmak üzere 761 kişinin yaralandığını bildirdi.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 polis memurunun yaralandığı ve 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada 92 seçim merkezinin de kapatıldığı belirtildi.

Barselona, iha