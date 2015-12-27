Barut’un Annesi Vefat Etti

Malatya eski milletvekillerinden Gazi Barut’un annesi Ankara’da vefat etti. Bu arada Valilik sekreterlerinden Aysel Turan’ın babasının da vefat ettiği öğrenildi.

BARUT’UN ANNESİ..

ANAP Malatya eski milletvekillerinden, eski Köy Hizmetleri Genel Müdürlerinden Gazi Barut’un annesi 95 yaşındaki Misli Barut’un, Ankara’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sonucu vefat ettiği bildirildi.

Misli Barut’un cenazesinin 13 Ocak Çarşamba günü Ankara’da Karşıyaka Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

TURAN’IN BABASI..

Bu arada Malatya Vali sekreterlerinden Aysel Turan’ın ve ER Tv Halkla İlişkiler sorumlusu Ayşe Turan’ın 70 yaşındaki babaları Özdemir Turan da vefat etti.

Bir süredir hasta olduğu bildirilen Özdemir Turan’ın cenazesinin, Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Battalgazi ilçesi Alibaba Mezarlığı’nda defnedildiği bildirildi.

Cenaze törenine; merhumun ailesi ve yakınları, Vali Ulvi Saran, Vali Yardımcıları Erdinç Filiz ve Enver Erdem, Valilik ve Defterdarlık personeli, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldılar. (Fotoğraflar, Özdemir Turan’ın cenaze töreninden)

“KARA ALİ” DE ÖLDÜ

Bu arada, aslen Akçadağlı olan ve “Kara Ali” diye de tanınan şoför Ali Boran’ın da vefat ettiği ve cenazesinin toprağa verildiği bildirildi.

70 yaşlarındaki Boran, 1971’de Türk Halk Kurtuluş Ordusu adına kır gerillası faaliyeti için Akçadağ bölgesinden Nurhak bölgesine geçmek isteyen Sinan Cemgil ve arkadaşlarının elinden kaçışı ile hatırlanıyordu.