Baş Ağrısından 5 Adımda Kurtulun..!

Baş ağrıları, sinir bozucu derecede şiddetli ya da önemsenmeyecek kadar hafif olabilir. Fakat şiddeti ne olursa olsun sürekli ya da sık sık baş ağrısı çeken insanlar bundan önemli derecede etkilenir. Bu ağrı kişilerin hayattan aldıkları zevki azaltır, günlük yaşamlarının olumsuz bir yönde ilerlemesine sebep olur.

Sağlık koşullarınızın yaşam kalitenizi de belirler. Sürekli elleriniz şakaklarınızda başınızı tutarken sağlıklı görünmeniz ya da kendinizi iyi hissetmeniz mümkün değildir. Ne yapmam gerekiyor diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. RealAge.com.tr olarak sizler için hazırladığımız baş ağrısına neden olan durumlara bir göz atın, bu nedenlerin üstesinden gelerek ağrılarınızı daha başlarken durdurmanın yollarını bulabilirsiniz:

1. Sağlık koşullarınızı geliştirin.

Yapmanız gereken ilk şey ikincil baş ağrınız olmadığından emin olmaktır. Bu, diğer sağlık problemlerinizin yan etkisi olan baş ağrısıdır. Bunu belirlemek baş ağrınızın nedeninin ne olduğunu anlamak için size yardımcı olur; fakat baş ağrınızı tetikleyici faktörleri tanımlayabilmek uzun zamanınızı alabilir.

Baş ağrınızın başlangıcından 48 saat önce ne yediğinizi ve neler yaptığınızı kontrol edebilmenizi sağlayacak tarihi ve saati olan bir günlük tutun(ve eğer bayansanız, siklusunuzda(adet döngünüzde) hangi saatte gerçekleştiğini de not etmeniz gereklidir.)

2. Boynunuzu güçlendirin.

Zayıf boyun kasları sırtınızın üst tarafında alt boynunuza ve daha sonra üst boynunuza ilerleyen bir ağrıya neden olabilir. Zayıf kaslar bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçirmekten ve bayanların uzun süre örgü örmesinden dolayı oluşabilir. Trapez kaslarındaki zayıflık sırtınızın üst tarafında acıya neden olabilir. Bu bölgeyi güçlendirmek ağrıyı %80 azaltabilir.

3. Bu ağrıyı terleyerek atmaya çalışın.

Yürümek, yüzmek ve bisiklete binmek yalnızca kalp sağlığınız için değil belinizin inceliği ve cinsel çekiciliğiniz için de yararlıdır. Düzenli aerobik egzersizleri demek daha az düzenli baş ağrısı demektir. Nasıl mı? Egzersiz stresi azaltmaya, sizi rahatlatmaya ve ağrı kesici endorfinlerin derecesini arttırmaya yardımcı olur. Aynı şekilde, yoga, germe egzersizleri ve meditasyon da gerginliği azaltır ve bu yüzden baş ağrısına neden olan kimyasal durumları da rahatlatır.

4. Gıda takviyelerini deneyin.

Bazı vitaminler, minareler ve diğer besin destek ürünleri baş ağrısını önlemeye yardımcı olabilir. Bu gıda takviyelerinin arasında butterbur bitkisi(önlemek için 50-70miligram günde iki kez ya da aktif migren sırasında 3 doz için her üç saatte bir 100 miligram), B2 vitamini(sabahları 400 miligram riboflavin), koenzim Q10(günde üç kez 200 miligram) ve magnezyum sülfat(günde iki kez 200 ile 400 miligram; en azından seyrek olarak büyük tuvalete çıkıyorsanız.) vardır.

Bu gıda takviyelerinin verimliliği konusunda genel bir karara varılamamıştır fakat kronik problemleriniz varsa denemeye değer. Bunu denemek 6 haftanızı alacaktır.

5. Basınç noktalarına dokunun.

Evet, parmaklarınızın sizi rahatlatmasına izin verin. Asyada 2000 yıl önce geliştirilen akupresür, parmaklarınız vücudunuzdaki kaslarla ilgili stresi rahatlatan noktalara basınç yaptığında işe yarar. Shiatsu(bir tür Japon masajı) masajını yaptırın ya da bir dahaki sefere başınız ağrıdığında şimdi size vereceğimiz adımları izleyerek bu masajı kendiniz yapın. Fakat eğer hamileyseniz bu masajı yapmayınız, çünkü birçok uzman kişileri bunun zararlı olabileceği ile ilgili uyarmaktadır.

1. Şakak kemiği kasınızın ortası: Bu, şakak bölgesinin tam ortasında bulunmaktadır. Bu bölgeyi başparmağınız ile orta parmağınızı birbirine yakın şekilde tutarak bu kas alanında yumuşamayı hissedene dek ovun. Eğer bu noktayı saptamakta zorluk çekerseniz parmaklarınızı şakaklarınıza yerleştirin ve sonra azı dişlerinizi birkaç kez sıkın. Şakak kaslarının ortasındaki ana kasın çıkıp indiğini hissedeceksiniz.

2. Kulaklarınızın arkası: Kafanızın arka tarafındaki, kulaklarının arkasındaki kemiğin hemen önündeki kafatası noktalarını saptayın ve başparmaklarınızla 2 dakika kadar dairesel basınç uygulayın.

3. Gözlerinizin arası: burnunuzun hemen üzerindeki dokuyu orta parmağınızı bir gözünüze başparmağınızı da diğerine yakın bir şekilde yerleştirerek sıkın. Yavaşça yukarıya doğru ittirin, böylece kaşlarınızın kenarlarında basıncı hissedeceksiniz.

4. El dokusu: Başparmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak diğer elinizin baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki yumuşak dokuyu sıkıştırın ve basınç uygulayın.