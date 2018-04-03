Başakşehir-EYMS Maçı Cuma Akşam
Süper Ligin 28.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 27 haftalık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 37 puan topladı.
Ligin 27.haftasında sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, haftayı bir sıra yükselerek 9.sırada tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında Cuma günü 20.00’da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Süper Ligin 28.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
6 Nisan Cuma
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor/3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
7 Nisan Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor/Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
16.00 Trabzonspor-Kayserispor/Şenol Güneş Spor Kompleksi
19.00 Beşiktaş-Göztepe/Vodafone Park
8 Nisan Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor/Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor/Bahçeşehir Okulları Stadyumu
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa/Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor Futbol Kulübü/Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
9 Nisan Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray/Ankara 19 Mayıs Stadı.
Yeni Malatya Gazetesi