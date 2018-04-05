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Başakşehir- EYMS Maçının Hakemi

Başakşehir- EYMS Maçının Hakemi
  • 05.04.2018
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Süper Ligin 28.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile yarın 20.00’da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış karşılaşmasını Trabzon Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Barış Şimşek yönetecek.

  Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında Cuma günü 20.00’da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Trabzon Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Trabzon Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Metin ile Rize Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmada Aydın Bölgesi Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Süper Ligin 28.haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

6 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor/3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu-Barış Şimşek

7 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor/Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı-Koyar Gençerler

16.00 Trabzonspor-Kayserispor/Şenol Güneş Spor Kompleksi-Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Göztepe/Vodafone Park-Ümit Öztürk

8 Nisan Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor/Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu-Fırat Aydınus

 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor/Bahçeşehir Okulları Stadyumu-Hlis Özkahya

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa/Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu-Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor Futbol Kulübü/Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi-Halil Umut Meler

9 Nisan Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray/Ankara 19 Mayıs Stadı-Cüneyt Çakır.

Yeni Malatya Gazetesi

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