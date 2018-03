Başarılı Amatörlere Ödül

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarılı sporculara ödül töreni gerçekleştirildi.

Tektaş düğün salonunda yapılan ödül törenine Malatya Valisi Süleyman Kamçı, AKP Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, MASKF Bölge Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Murat Kılınç, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Memnune Denizhan, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sporcular ve antrenörleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımız 3289 sayılı yasa ve 638 sayılı KHK ile kuruldu. Bu doğrultuda tüm vatandaşın fizik, moral ve sağlık seviyelerine katkıda bulunacak her türlü spor faaliyetleriyle gençlik alanında çocuk ve gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, ülkelerine, ailelerine yararlı bireyler olarak kazandırılmasına katkı sunmak için birçok faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetler doğrultusunda Malatya ili ölçeğinde de birçok sportif ve gençlik faaliyeti yapmaktayız. Örnek olarak tüm Türkiye’de faaliyet gösteren 60 federasyon faaliyetlerinden tesis, antrenör, hakem altyapılarını hazırladığımız 42 federasyon faaliyetini ilimizde icra etmekteyiz. Bu bağlamda şu an 46.000 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 2015 – 2016 sezonunun henüz başında olduğumuz düşünüldüğünde 3 – 5 ay içerisinde bu rakamın 50 binleri geçmesini beklemekteyiz” dedi.

“SPOR TESİSLERİMİZ ARTTI”

Fındıklı, sporcuların yanı sıra spor tesislerinde de artışın olduğunu kaydederek, “Sporcu Sayısının artması doğru orantılı olarak spor tesisi artışında beraberinde getirmektedir. İl Müdürlüğümüz spor tesisi yapımında tüm ilçelerimiz ile beraber son 7 yılda 140 Milyon TL tutarına ulaşmış bulunmaktadır. Bu yapılaşma döneminde bizlere desteklerini esirgemeyen başta Başbakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sayın Valilerimize ve ilimizin saygıdeğer Milletvekillerine huzurunuzda teşekkürlerimi arz eder her şeyin en iyisine layık Malatya’mıza daha nice tesislerin yapımında desteklerinin devamını dileriz. Bütün bu Gençlik ve Spor faaliyetleri ile tesisleşme faaliyetlerimiz devam ederken bir taraftan da ilimiz antrenör ve sporcularımız göğsümüzü kabartan sonuçlar almaya devam etmektedir. İki yıldır Amatör Spor Konfederasyonu ile birlikte amatör sporcularımızı desteklemek, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenleyip ardından da tüm başarılı sporcularımızı ödüllendirmekteyiz. Bu yıl ise her zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Valimiz Süleyman Kamçı bey yoğun programlarının arasında zaman ayırarak sporcu ve antrenörlerimize ödül ve hediyeler vermek üzere aramızda bulunmaktadır. Bu nedenle Sayın Valimiz Süleyman Kamçı beye ve Vali Yardımcılarımıza tüm spor camiamız adına teşekkür ve minnet duygularımızla saygılarımı arz ediyorum. Yine Ak Parti il başkanlığı görevinden beri bir spor ve sporcu dostu olan, her türlü siyasi destek gerekli konularda her zaman yanımızda olan Sayın Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci beyefendiye bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum. Uluslararası müsabakalarda milli takım formasıyla derece yaparak hem ülkemizin hem de bizlerin göğsünü kabartan sporcularımız gerekse ulusal müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi olan sporcularımızı tebrik ediyor onların yetişmesinde katkıda bulunan antrenörlerimize velilerimize ve çalışma alanlarında emek veren Gençlik ve Spor çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür eder, daha nice şampiyonlar çıkarmak üzere saygılarımı sunarım’’ diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı ise, “sporcu sayımız 50 binlere ulaşıyor, İlimizde sporun şu anki durumunu İl Müdürümüz anlattı. Ben sizleri tebrik ediyorum. Okul ile birlikte spor ile ilgilenmeniz bizi mutlu ediyor. Ödül alan öğrencilerimize bizleri yurtdışında temsil eden gençlerimize ve antrenörlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. ‘’dedi.

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Gerçekten güçlü yarınlar için güçlü ve ahlaklı gençler yetiştirmek ve bunun içinde toplumda yetenekleriyle ve çalışmalarıyla öne çıkan gençlere destek vermek bizlerin görevi. Bizler sizlere tesisleşme anlamında hocalar anlamında her zaman yardımcı olabiliriz. Ama sizler yeteneklerinizi geliştirmek için çok çalışmanız lazım Malatya’mızı Türkiye’mizi Dünya da temsil edebilmek için çok çalışmanız lazım. Tekrardan bu organizasyonu yapan Gençlik Spor İl Müdürümüze ve ekibine, sizlere ve Sayın Valimize teşekkür ediyor Mutlu Yarınlar Diliyorum. ‘’ dedi.

Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarılı sporcularımıza ödül törenine geçildi. Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara kol saati, eşofman takımı ve antrenörlere plaketlerini Malatya Valisi Süleyman Kamçı verdi.

Ödül ve Plaket törenin ardından Atatürk Kız Anadolu Lisesi, Hasan Varol Orta Okulu, Abdulkadir Eriş Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Orta Okulu, Recai Kutan Orta Okulu, Atatürk Ortaokulu, Sadiye Ünsalan İlköğretim Okulu, İnönü Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Fatih ilköğretim Okulu, Hatice İsmet Şeftalici Orta Okulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu, Derme ilköğretim Okulu, Ziya Gökalp Orta Okulu, Hüseyin Gazi Orta Okulu ve Toki Orta Okuluna Badminton branşında malzeme yardımını TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve MASKF Bölge Başkanı Seyfullah Özdemir yaptı.

Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ise şöyle:

2014-2015 Yılları Uluslararası Müsabakalarda Derece Elde Eden Sporcular

1-Kick Boks Branşında Sporcumuz Tayfun Dönmez Antrenörü Hasan Basri Karakuş 15 – 23 Kasım 2014 tarihleri arasında Slovenya/Marhibor Avrupa Kick Boks Büyükler Şampiyonası 57 Kilogramda Avrupa 3.cülüğü

2-Badminton Branşında Sporcularımız Muhammed Tekel ve Serkan Bayram Antrenörü Nazım Denizhan 08 – 10 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Balkan Şampiyonası Takım Halinde 1. Çift Erkeklerde Balkan 1.cisi

3-Muay Thai Branşında Sporcumuz Hatice Akbaş Antrenörü Kerem Akbaş 12 – 14 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Minikler – Yıldızlar Muay Thai Balkan Şampiyonası Balkan 1.cisi

4-Atletizm Branşında Sporcumuz Derya Karakurt Antrenörü Erdal Altuntaş 18 Nisan 2015 tarihinde 14. Balkan Gençler Yürüyüş Şampiyonası Ayvalık / Balıkesir 10 Kilometre Balkan 1.cisi

5-Atletizm Branşında Sporcumuz Serkan Doğan Antrenörü Mahmut Aluçluer 18 Nisan 2015 tarihinde 14. Balkan Gençler Yürüyüş Şampiyonası Ayvalık / Balıkesir 20 Kilometre Balkan 2.cisi

6-Atletizm Branşında Sporcumuz Salih Korkmaz Antrenörü Nevzat Koşar 18 Nisan 2015 tarihinde 14. Balkan Gençler Yürüyüş Şampiyonası Ayvalık / Balıkesir 10 Kilometre Balkan 2.cisi

7-Atletizm Branşında Sporcumuz Haydar Nurullah Kara Antrenörü Nevzat Koşar 18 Nisan 2015 tarihinde 14. Balkan Gençler Yürüyüş Şampiyonası Ayvalık / Balıkesir 10 Kilometre Balkan 2.cisi

8-Atletizm Branşında Sporcumuz Mustafa Özbek Antrenörü Mahmut Aluçluer 15 Mart 2015 tarihinde İsviçre/Lugano Uluslararası Permit Avrupa 7.cisi

9-Modern Pentatlon Branşında Sporcularımız Merve Taneli, Mete Berk Demiryol, Dila Sevin Doğan Antrenörü Rüstem Pelit 28 Ekim – 1 Kasım 2015 tarihlerinde Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası Aydın Takım Halinde Avrupa 1.cisi – Avrupa 3.cüsü – Avrupa 4.cüsü 10-Modern Pentatlon Branşında Sporcularımız Kürşat Önal, Muzaffer Tekin Antrenörü Kazım Şahin 28 Ekim – 1 Kasım 2015 tarihlerinde Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası Aydın Takım Halinde Avrupa 4.cüsü – Avrupa 5.cisi

2014-2015 Türkiye Şampiyonalarında Derece Elde Eden Sporcular

1-Güreş Branşında Sporcumuz Samet Güzel Antrenörü Mehmet Güzel 10- 12 Nisan 2015 Elazığ Yıldız Erkekler Greko-romen Türkiye Şampiyonası 76 Kilogramda Türkiye 1.cisi

2-Wushu Branşında Sporcumuz Furkan Derman Antrenörü Hasan Basri Karakuş 04 – 05 Mart 2015 tarihlerinde Antalya Türkiye Şampiyonasında 65 Kilogramda Türkiye 1.cisi

3-Muay Thai Branşında Sporcumuz Hasret Ekin Doğan Antrenörü Ramazan Yavuz 29 Mart – 04 Nisan tarihlerinde Adana Gençler Büyükler Türkiye Şampiyonasında 51 Kilogramda Türkiye 1.cisi

4-Muay Thai Branşında Sporcumuz Hayrullah Bozkurt Antrenörü Nurullah Ertaş 29 Mart – 04 Nisan tarihlerinde Adana Gençler Büyükler Türkiye Şampiyonasında 54 Kilogramda Türkiye 1.cisi

5-Badminton Branşında Sporcumuz Abdulsamed Tekedereli Antrenörü Nazım Denizhan 08 Nisan 2015 tarihinde Kocaeli Sevgi Evleri Badminton Müsabakaları Türkiye Şampiyonası U11 Türkiye 1.cisi

6-Kick Boks Branşında Sporcumuz Gül Yücel Antrenörü Nurullah Ertaş 22 – 30 Temmuz 2015 tarihlerinde Isparta Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası 34 Kilogramda Türkiye 1.cisi

7-Voleybol Özel Sporcular Branşında Sporcularımız Rümeysa Uçar, Kübra Çavdar, Aslıhan Temel, Elif Yıldırım, Damla Kartal, Melike Gürsul Antrenörü Ali Karaca 15 – 18 Ekim tarihlerinde Voleybol Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası Türkiye 1.cisi

8-Yüzme Özel Sporcular Branşında Sporcumuz Eğe Millioğulları Antrenörü Ömer Cem Öğüt 25 – 26 Nisan 2015 tarihlerinde Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonasında Sırtüstü Türkiye 1.cisi

9-Atletizm Özel Sporcular Branşında Sporcumuz Yağmur Aladağ Antrenörü Mürsel Kurt 17 – 19 Nisan 2015 Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası 400 metre Türkiye 1.cisi