Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, 2017 yılının Evkur Yeni Malatyaspor için iyi geçtiğini anımsatarak, yeni yılında kendileri adına başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Takımın başına 7.haftada geçen Bulut, 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak, 15 puan topladı.

İlk maçında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Bulut, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında galibiyet sevinci yaşadı. Beşiktaş’tan iç sahada 1 puan alan genç teknik adam, ilk yarının son iki haftasında takımına 6 puan kazandırarak, önemli bir başarıya imza attı.

Takımını Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarına en iyi şekilde hazırlayarak, devre arasına 22 puanla giren Bulut, ikinci yarıda daha güçlü bir Evkur Yeni Malatyaspor olacağını ifade etti.

İlk teknik direktörlük deneyimini Evkur Yeni Malatyaspor’da yaşayan Bulut, “2017, Malatya ve Yeni Malatyaspor için futbol anlamında güzel bir yıl oldu. Uzun bir aranın ardından Süper Lig’e çıkan Yeni Malatyaspor, ilk devreyi de güzel kapattı. Hem oynanan futbol hem de taraftarın kattığı coşku ile tam bir futbol şehri olduğunu tüm spor camiasına ispatladı diye düşünüyorum. Yeni yılda da bu coşkunun artarak devam edeceği düşüncesi ile sağlık, huzur ve takım olarak daha başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

Bulut, ilk yarı için 24 puan hedeflediğini ancak 22 puanla devre arasına girdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci yarıda yapacağımız transferlerle Evkur Yeni Malatyaspor’u ligde üst sıralara taşımak istiyorum. Taraftarlarımızla iyi futbol oynuyoruz. İkinci yarıda da bunu sürdürmek istiyoruz. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip, çetin geçecek olan ikinci yarıda daha güçlü bir Evkur Yeni Malatyaspor izlettirmek istiyoruz.”

Yeni Malatya Gazetesi