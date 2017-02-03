Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Vali Mustafa Toprak, yetiştirme yurtlarında ve sevgi evlerinde kalan başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen programla ilimiz yetiştirme yurtlarında ve sevgi evlerinde kalan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa Vali Yardımcısı Miktat Alan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut, Müdür Yardımcıları Ramazan Barman, İ. Alpay Karataş, Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evleri’nin yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Sosyal Hizmet Çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Müdür Vekili Bulut açış konuşmasında Teşekkür ve Takdir Belgesi alan 50 başarılı öğrenciyi tebrik ederek başladığı konuşmasında SYDV Müdürlüğü aracılığı ile Vali Toprak tarafından başarılı öğrencilerin ödüllendirileceğini belirtip katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür ederek öğrencilere de bundan sonraki eğitim öğretim döneminde de başarılar diledi.

Vali Toprak’ da Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladığı konuşmasında, yarıyıl tatilinin sonuna yaklaşıldığını, sayılı günlerin çabuk geçtiğini, insan ömrünün de çok uzun yıllar var gibi gözükmesine rağmen su gibi gelip geçer diyerek öğrencilere hayata dair çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Vali Toprak” Yaşamı daha iyi kılacak, daha iyi işler yapacak, ülkemize, milletimize, devletimize, çevremize daha hayırlı çalışmalar yapacak bir noktada görevimizi yapmamız gerekiyor. Hepimizin bir görevi var, ben Vali olarak, Vali Yardımcımız, Müdürlerimiz, Muhtarlarımız, Memurlarımız, tüm çalışanlarımız resmi ya da özel sektör fark etmez bu geçici dünya da, hayatın bu hızlı akışı içerisinde Allah’ın vermiş olduğu bu ömrü iyi değerlendirmek adına herkes hoş bir Sada bırakmak için üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor.

Sizlerde bu anlamda eğitim öğretim içerisindesiniz, sosyal hizmet kuruluşlarımızda kalıyorsunuz, sizlere devletimize, milletimize karşı vefa borcunu, sevgisini, saygısını vermeye çalışıyoruz. Bizlerinde sizlerden tek dileğimiz derslerinize iyi çalışmanız, başarılı olmak için birbirinizle dayanışma içerisinde olmanız ve geleceğinizi iyi mesleklerle kazanarak ülkemize, milletimize, Türkiye Cumhuriyeti devletimize ve çevremize hep birlikte faydalı olmanızdır.

Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum, sizlere bizim borcumuz, devletimizin sevgisini ve güzelliklerini, sevmeyi, kardeşliği ve çalışmayı öğretmektir. Sizden tek dileğimiz çalışmanızı iyi bir şekilde, planlı, programlı bir şekilde sürdürmenizdir. Disiplinli ve planlı çalıştığımızda hayal gibi görünen, uzaklarda görünen meslekleri de elde edebiliriz. Onun için çalışmak, çalışmak, çalışmak ve sizi kurtaracak olanında çalışmanız ve azminiz olduğunu unutmayınız.” dedi.

Ailesinin yanında olsun, Çocuk yurdunda olsun, yetiştirme yurdunda olsun, sevgi evlerinde olsun, nerede olursa olsun, ailelerin veya devletin sadece imkân ve iyi bir ortam sağlayabileceğini ama çocuklarında bu imkân ve ortam içerisinde planlı ve programlı çalışarak, bol bol kitap okuyarak başarılı olabileceklerine de vurgu yaptı.

Konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetiştirme yurtlarında ve sevgi evlerinde kalan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde başarı göstererek Teşekkür ve Takdir Belgesi alan 50 başarılı öğrenciye Vali Toprak ve diğer katılımcılar tarafından ödülleri verildi.

Program sonrası başarılı öğrencilere ikramlarda bulunurken salonda öğrencilerle bol bol sohbet eden Vali Toprak, hepsine tekrar başarılar dileyip diğer arkadaşlarını da bu yönde teşvik etmelerini istedi.